Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.04:
$ 56.6
€ 60.29
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Поправки в закон об ОЭЗ Калининграда могут вступить в силу с 2018 г.

В стране
13 апреля, 14:42 UTC+3 ГОРКИ ГОРКИ 13, апреля. /ТАСС
Врио главы региона Антон Алиханов сообщил, что инфляция в области ниже общероссийского уровня
Поделиться
Материал из 1 страницы

ГОРКИ, 13 апреля. /ТАСС/. Поправки в закон об особой экономической зоне Калининграда могут вступить в силу с 2018 года. Об этом сообщил врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

"По поручению президента ведем окончательную доработку по новым поправкам в закон об особой экономической зоне (Калининграда). У вице-премьера Дмитрия Козака было совещание, все разногласия сняли. Надеюсь, что Минэкономразвития до конца недели все внесет в Главное правовое управление президента, и надеюсь, что с 2018 года этот закон уже заработает", - сказал Алиханов.

Врио главы региона доложил премьеру о социально-экономической ситуации в регионе, в частности, отметив инфляцию ниже общероссийского уровня, ниже 5%, "безработица практически нулевая - 0,9%, прирост населения - самый большой с 1998 года, порядка десяти процентов".

Медведев поинтересовался, за счет чего складывается такая позитивная динамика по приросту населения. Алиханов рассказал, что "в регион приезжают очень много людей с так называемого Русского Севера, с Дальнего Востока, из Сибири". "Не секрет, что Калининград - регион комфортный с точки зрения проживания, и миграционный приток у нас всегда есть, но прошлый год показал самый существенный прирост. Надеюсь, что мы продолжим это движение и скоро перешагнем отметку в 1 млн жителей", - сказал Алиханов.

Он также доложил премьеру о положительной динамике инвестиций в экономику региона в прошлом году, "смогли показать практически один процент роста". Также, по его словам, вырос на 0,5 процента объем промышленного производства в 2016 году, "негативные тенденции в экономике постепенно получилось переломить".

Врио губернатора напомнил о том, что ранее был снижен порог инвестиций для компаний, желающих работать в рамках особой экономической зоны, со 150 до 50 млн рублей. "И прошлый год стал рекордным по числу новых резидентов особой экономической зоны: Зарегистрировано 26 новых юридических лиц, и сейчас у нас больше 130 таких резидентов и больше 100 млрд рублей заявленных инвестиций, это порядка 23 тыс. новых рабочих мест", - доложил Алиханов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Как стать космонавтом: требования, подготовка, перспективы
Хищные птицы армии
Покорители космоса: от Гагарина до наших дней
Фото
6
Археологи обнаружили шлем сарматского воина на раскопках в Краснодарском крае
8
Олюторская сельдь, сыр рокфор и мясо птицы стали хитами фестиваля "Золотая осень" в Москве
12
Крупнейший в Севастополе Инкерманский завод марочных вин отметил 55-летие
Проект "1917"
"Красные похороны": как миллион петроградцев прощался с жертвами Февраля
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Сирия сообщила о гибели сотен людей из-за удара коалиции по химскладу ИГ
2
В Самаре задержали предполагаемого украинского шпиона
3
Песков считает обоснованной жесткую риторику зампостпреда РФ при ООН
4
Мировая реакция на вето России на резолюцию СБ ООН
5
Исполнитель главной роли в "Обитаемом острове" выжил после падения из окна в Москве
6
Минюст обжалует постановление ЕСПЧ по делу о теракте в Беслане
7
ЕСПЧ обязал Россию выплатить около €3 млн по делу о теракте в Беслане
Темы дня
Загрузка...
Реклама