Поправки в закон об ОЭЗ Калининграда могут вступить в силу с 2018 г.

ГОРКИ, 13 апреля. /ТАСС/. Поправки в закон об особой экономической зоне Калининграда могут вступить в силу с 2018 года. Об этом сообщил врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

"По поручению президента ведем окончательную доработку по новым поправкам в закон об особой экономической зоне (Калининграда). У вице-премьера Дмитрия Козака было совещание, все разногласия сняли. Надеюсь, что Минэкономразвития до конца недели все внесет в Главное правовое управление президента, и надеюсь, что с 2018 года этот закон уже заработает", - сказал Алиханов.

Врио главы региона доложил премьеру о социально-экономической ситуации в регионе, в частности, отметив инфляцию ниже общероссийского уровня, ниже 5%, "безработица практически нулевая - 0,9%, прирост населения - самый большой с 1998 года, порядка десяти процентов".

Медведев поинтересовался, за счет чего складывается такая позитивная динамика по приросту населения. Алиханов рассказал, что "в регион приезжают очень много людей с так называемого Русского Севера, с Дальнего Востока, из Сибири". "Не секрет, что Калининград - регион комфортный с точки зрения проживания, и миграционный приток у нас всегда есть, но прошлый год показал самый существенный прирост. Надеюсь, что мы продолжим это движение и скоро перешагнем отметку в 1 млн жителей", - сказал Алиханов.

Он также доложил премьеру о положительной динамике инвестиций в экономику региона в прошлом году, "смогли показать практически один процент роста". Также, по его словам, вырос на 0,5 процента объем промышленного производства в 2016 году, "негативные тенденции в экономике постепенно получилось переломить".

Врио губернатора напомнил о том, что ранее был снижен порог инвестиций для компаний, желающих работать в рамках особой экономической зоны, со 150 до 50 млн рублей. "И прошлый год стал рекордным по числу новых резидентов особой экономической зоны: Зарегистрировано 26 новых юридических лиц, и сейчас у нас больше 130 таких резидентов и больше 100 млрд рублей заявленных инвестиций, это порядка 23 тыс. новых рабочих мест", - доложил Алиханов.