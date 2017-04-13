Доходы трех вице-губернаторов в Заполярье за 2016 год превысили доход главы региона

МУРМАНСК, 13 апреля. /ТАСС/. Доходы трех вице-губернаторов Мурманской области в 2016 году превысили доход губернатора региона Марины Ковтун. Соответствующие данные опубликованы на сайте областного правительства.

Ранее сообщалось, что доход Ковтун по основному месту работы в 2016 году составил 4,175 млн рублей, что на 8% выше дохода в 2015 - 3,852 млн рублей.

Заместитель Игорь Бабенко получил за прошедший год 4,6 млн рублей дохода по основному месту работы, что на 7% превышает показатель 2015 года - 3,8 млн. Доход замгубернатора Анатолия Векшина вырос за год на 300% - до 8,7 млн против 2,9 млн годом ранее, в основном за счет продажи имущества на сумму 5,4 млн. Еще один вице-губернатор, Евгений Никора, задекларировал 11,1 млн, в том числе от деятельности по предыдущему месту работы - 4 млн, от вкладов в банках - 4,7 млн.

Наименьший доход у замгубернатора Инны Погребняк - 2,3 млн рублей. Данные по доходам Никоры и Погребняк за 2015 год не публикуются, поскольку они вошли в состав правительства области только в 2016 году. Первый вице-губернатор Алексей Тюкавин заработал столько же, сколько и глава региона - 4,1 млн против 3,7 млн годом ранее, рост составил 10%.