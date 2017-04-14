Приморье и Камчатка выступают за снижение административных барьеров для рыбаков

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 14 апреля. /Корр. ТАСС Ирина Байбарза/. Депутаты Госдумы в пятницу рассмотрят в первом чтении законопроект "О внесении изменений в статью 9 Закона Российской Федерации "О государственной границе Российской Федерации". Инициатор законопроекта - Заксобрание Приморского края - предлагает отменить повторный пограничный и таможенный контроль судов, переходящих из одного района промысла в другой. Авторы считают, что эта мера должна снизить перепробег на 88 миллионов рублей в год, а также стоимость рыбы на прилавке.

"Данная инициатива была разработана приморскими депутатами на основе обращений рыбодобывающих компаний региона. Нас поддержали соседи - Камчаткий край, Сахалинская область. Как показывает практика использования транзитного прохода рыбопромысловых судов в предыдущие годы, при условии уведомления пограничных органов эффективность его очень высока", - комментирует председатель комитета по региональной политике и законности Заксобрания Приморского края Джамбулат Текиев.

Сейчас вопрос пересечения госграницы для прохода через территориальное море РФ не урегулирован. При переходе из районов промысла в Охотском море в промысловые районы Северных Курильских островов, Восточной Камчатки и Берингова моря суда не имеют возможности проходить через Первый Курильский пролив, и вынуждены следовать через Четвертый. Соответственно расстояние увеличивается с 29 до 230 миль. Рыбодобытчики приводят следующие цифры: "только за первое полугодие 2015 года приморские суда вынуждены были проделать этот путь 59 раз. Финансовые потери компаний составляют более 30 миллионов рублей только эксплуатационных затрат, а также около 11 миллионов рублей упущенной выгоды в связи с непроизводительными затратами".

Приморские депутаты предлагают, чтобы российские рыболовецкие суда, уже прошедшие пограничный и таможенный контроль, могли неоднократно пересекать госграницу без повторного контроля при уведомлении об этом ФСБ. "Проход должен быть непрерывным и быстрым", - говорится в поправке региональных депутатов.

Камчатка за безопасность

Законодатели Камчатского края считают, что принятие поправок позволит не только снять излишний административный барьер, но и будет способствовать безопасности мореплавания. "Для рыбопромышленников Камчатки огромной проблемой является фактический запрет прохода судов через Первый Курильский пролив. Рыбодобывающий флот в Охотоморскую минтаевую экспедицию вынужден делать огромный крюк и проходить через Четвертый Курильский пролив. В режиме форс-мажора (например, в сильный шторм) капитан, чтобы не нарушать закон, вынужден рисковать, подвергая себя и экипаж опасности, но вести судно через разрешенный Четвертый Курильский пролив", - рассказывает заместитель председателя комитета по природопользованию, аграрной политике и экологической безопасности Законодательного собрания Камчатского края Евгений Новоселов.

Он считает, что нужно найти возможность и границу держать под замком, и отечественную рыбопромышленность не загонять в неудобные рамки. "Рыбаки не нарушают закон, и проход рыбопромыслового флота через Первый Курильский пролив не является угрозой для страны", - отметил Новоселов.

"Считаем, что в законодательстве необходимы поправки, которые позволят рыбопромышленникам пересекать в уведомительном порядке проходящую по этому проливу границу Российской Федерации при смене районов промысла: с Охотского моря на Тихий океан или наоборот. Если разработанный приморскими коллегами законопроект решает эту проблему, если он облегчает условия труда рыбаков и снимает избыточный административный пресс, конечно, мы его поддерживаем", - заявил заместитель председателя Законодательного Собрания Камчатского края Роман Гранатов.

Председатель Законодательного собрания Камчатского края Валерий Раенко напомнил, что в 2014 году по инициативе Камчатки был принят закон об уведомительном порядке пересечения рыболовецкими судами государственной границы.

"Наш депутат Госудумы Ирина Яровая вместе с коллегой Виктором Озеровым внесла соответствующий законопроект, он был принят и подписан президентом. Теперь рыбакам разрешено просто уведомить пограничные органы о своих действиях при движении через государственную границу при осуществлении прибрежного промысла, а раньше за формальные нарушения приходилось платить серьезные штрафы. Безусловно, сэкономленные средства предприятия теперь могут направить на развитие и укрепление производственной базы", - сказал Раенко.

Сахалин переживает за ресурсы

Заместитель председателя правительства Сахалинской области Игорь Быстров, курирующий рыбную отрасль в регионе, считает, что инициатива приморских законодателей об отмене повторного пограничного и таможенного контроля судов, переходящих из одного района промысла в другой, имеет две стороны. С одной - она нацелена на снижение административных барьеров, и это хорошо, с другой, в связи с отсутствием соответствующей практики рыбохозяйственной деятельности системы контроля - она может оставить без работы прибрежных рыбаков.

"Для приморцев это однозначно плюс. Для сахалинцев - не совсем однозначное решение. Снятие этого барьера может привести к тому, что рыбаки Дальнего Востока будут вести промысел в нашей зоне, в связи с тем, что Сахалин и Курилы расположены в достаточно продуктивных районах, а наши рыбаки могут остаться без работы. Мы и в прошлом, и в этом году регистрировали случаи, когда суда других регионов "путали" подзоны и не ловили, а просто "списывали" наши объемы селедки, а местным рыбакам в период лососевой путины приходилось просто "выливать" из неводов эту рыбу", - пояснил Быстров.

По его словам, случаи "перепутывания" промысловых зон наблюдаются не только в отношении объектов промышленного лова, но и в прибрежном промысле мактры, спизулы, устрицы. "Этих моллюсков на Сахалине добывают немного, в основном добыча идет в Приморье, а у нас списывают лимиты", - пояснил Быстров.

Он отметил, что региональные власти выступают за снижение административных барьеров не только на словах. В частности, на это направлен эксперимент в шестимильной зоне. В рамках эксперимента правительство области совместно с Росрыболовством и пограничной службой заменило фрагментарный, выборочный контроль отдельных элементов прибрежного лова тотальным учетом количественных и качественных параметров уловов в оборудованных для этого местах выгрузки. Это существенно упростило жизнь рыбакам и повысило качество и объективность контроля. Аналогичный механизм учета отрабатывается и для промышленного лова.

Быстров пояснил, что самый объективный контроль в условиях рынка - это публичные торги. "Идею публичных (биржевых, аукционных) торгов мы развиваем у себя, потому что, по нашему мнению, этот инструмент рыночной экономики способен заменить промежуточные процедуры контроля объемов и состава уловов, а также норм выхода и идентификации готовой продукции, в этом случае они станут избыточными", - сказал он.

Одобренный законопроект

В начале апреля комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции дал положительный отзыв на инициативу Заксобрания Приморского края об отмене повторного пограничного и таможенного контроля судов, переходящих из одного района промысла в другой. "В целом законопроект может быть поддержан, поскольку направлен на устранение правового пробела и на развитие отечественного рыболовства… Комитет поддерживает концепцию проекта федерального закона с учётом высказанных замечаний", - говорится в документе за подписью председателя Василия Пискарёва. Под его руководством законопроект готовился к первому чтению.

Положительный отзыв дало правительство РФ: "Поддерживается при условии доработки…" Имеется в виду, что принятие законопроекта потребует изменения смежных законов, в частности, "О внутренних морских водах", "О континентальном шельфе", "О рыболовстве", что в документе инициатора не учтено.

"Рады, что наши коллеги внимательно изучили нашу инициативу и дали положительный отзыв, - отметил Джамбулат Текиев. - Надеемся, что законопроект примут, и тем самым мы сможем обеспечить нормальные условия для ведения рыбодобывающего бизнеса, снизим транспортные расходы и, в конечном итоге, стоимость продукции. Законопроект направлен на создание оптимальных условий для развития отечественного рыболовства".