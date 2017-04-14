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В Якутии вдоль Колымы построена оптоволоконная линии связи протяженностью 1250 км

В стране
14 апреля, 10:01 дата обновления: 14 апреля, 10:33 UTC+3 СЕЛО ДЕЛЯНКИР /ЯКУТИЯ/ 14, апреля. /ТАСС
Вдоль автомобильной дороги расположено много труднодоступных населенных пунктов, поэтому прокладка кабеля от Якутска до Магадана имеет важное значение, подчеркнул министр связи РФ Николай Никифоров
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Министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров
Министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров
Министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров
© Пресс-служба Министерства связи РФ/ТАСС
Губернатор Магаданской области Владимир Печеный
Губернатор Магаданской области Владимир Печеный
Губернатор Магаданской области Владимир Печеный
© Пресс-служба Министерства связи РФ/ТАСС
Министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров
Министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров
Министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров
© Пресс-служба Министерства связи РФ/ТАСС
© Пресс-служба Министерства связи РФ/ТАСС
© Пресс-служба Министерства связи РФ
Губернатор Магаданской области Владимир Печеный, министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров и глава Республики Саха (Якутия) Егор Борисов
Губернатор Магаданской области Владимир Печеный, министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров и глава Республики Саха (Якутия) Егор Борисов
Губернатор Магаданской области Владимир Печеный, министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров и глава Республики Саха (Якутия) Егор Борисов
© Пресс-служба Министерства связи РФ/ТАСС
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Министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров
© Пресс-служба Министерства связи РФ/ТАСС
Губернатор Магаданской области Владимир Печеный
© Пресс-служба Министерства связи РФ/ТАСС
Министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров
© Пресс-служба Министерства связи РФ/ТАСС
© Пресс-служба Министерства связи РФ/ТАСС
© Пресс-служба Министерства связи РФ
Губернатор Магаданской области Владимир Печеный, министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров и глава Республики Саха (Якутия) Егор Борисов
© Пресс-служба Министерства связи РФ/ТАСС

СЕЛО ДЕЛЯНКИР /ЯКУТИЯ/, 14 апреля. /ТАСС/. Строительство оптоволоконной линии связи (ВОЛС) Якутск - Магадан, которая проходит вдоль федеральной автодороги "Колыма" и называется "Колымский экспресс", завершено на территории Якутии, говорится в сообщении Минкомсвязи России.

Общая протяженность оптоволоконной линии связи составляет около 2100 км, из которых 1250 км было построено на территории Якутии. Остальные 850 км ВОЛС будут проложены на территории Магаданской области.

В мероприятии по передаче строящейся ВОЛС "Колымский экспресс" с территории Якутии на территорию Магаданской области приняли участие министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров, глава Республики Саха (Якутия) Егор Борисов и губернатор Магаданской области Владимир Печеный.

"Никогда ранее на данной территории со сложнейшими климатическими условиями не велось строительство волоконно-оптических линий связи, способных обеспечивать граждан новейшими телекоммуникационными услугами", - прокомментировал ситуацию министр связи и массовых коммуникаций РФ. По словам Никифорова, прокладка кабеля от Якутска до Магадана чрезвычайно важна, потому что вдоль автомобильной дороги "Колыма" расположено много труднодоступных населенных пунктов.

"В рамках прокладки магистральных линий связи осуществляется и подключение социально значимых объектов - таких. как поликлиники и больницы", - добавил министр, уточнив, что эта работа идет во исполнение поручения президента России Владимира Путина. В послании Федеральному собранию в декабре 2016 года президент РФ Владимир Путин поручил в течение двух лет подключить к скоростному интернету все больницы и поликлиники страны.

"Колымский экспресс"

Строительство оптоволоконной линии связи между Якутском и Магаданом ведется на основе подписанного в 2015 году соглашения между правительством Магаданской области, правительством Республики Саха (Якутия) и НПО "Импульс". Это соглашение предусматривает реконструкцию магистральной линии связи КМ-180 Якутск (Нижний Бестях) - Магадан путем замены кабельных сооружений вдоль федеральной автодороги "Колыма" на ВОЛС.

На территории Якутии к оптоволокну будут подключены пять муниципальных районов, на Колыме - три: Сусуманский, Ягоднинский и Тенькинский. Сейчас к "Колымскому экспрессу" подключены 14 населенных пунктов на территории пяти районов республики, в которых живут более 38 тыс. человек (около 4% населения Якутии). До конца 2018 года к ВОЛС будет подключено около 50 населенных пунктов с общей численностью населения более 44 тыс. человек (4,5% населения Якутии).

В перспективе новая линия позволит обеспечить сотовой связью всю федеральную автодорогу "Колыма" на территории Магаданской области. Сейчас сотовая и интернет связь там есть не везде.

Выравнивание тарифов

Министр связи и массовых коммуникаций РФ также отметил, что строительство оптоволоконной линии "Колымский экспресс" снизит тарифы на услуги высокоскоростного интернета в Магаданской области.

"В Магаданскую область приходит альтернативный оператор, благодаря которому постепенно тарифы в области станут наравне с центральной частью страны. Существующая подводная магистраль была очень дорогостоящей, и поэтому тарифы на услуги связи были очень высокими. Но здоровая конкуренция между операторами позволить снизить тарифы", - пояснил Никифоров.

По словам губернатора Магаданской области Владимира Печеного, "освободившиеся мощности будут направлены на обеспечение связью отдаленных колымских населенных пунктов". "С приходом оптоволокна освободившиеся мощности от космических спутников будут направлены на обеспечение связью колымских поселков", - уточнил он.

Губернатор добавил, что с приходом высокоскоростного интернета в регионе начнется ускоренное развитие экономики. "Это большой импульс для наших предприятий, который даст толчок для развития экономики", - сказал Печеный.

По его словам, сейчас совместно с инвестором - компанией НПО "Импульс" - разрабатывается дорожная карта прокладки оптоволокна на территории области.

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