Как настоящие: в регионах разрабатывают протезы для животных

Лошади, слоны, дельфины, крокодилы, гуси, обезьяны, морские котики, собаки и кошки — кого только не лечат современные ортопеды и ветеринары. Ученые в этой сфере далеко не всегда ограничиваются инвалидными тележками на колесах, а придумывают для животных-инвалидов гораздо более сложные протезы, приспособления и импланты. ТАСС пообщался с ветклиниками, которые занимаются не самым популярным пока в России направлением медицины.

Новосибирские разработки

Врачи новосибирской ветклиники "Бэст" разработали методику, уникальную для России, а возможно, и мировой практики: они восстанавливают кошкам ампутированные конечности с помощью титановых имплантов и напечатанных на 3D-принтере пластиковых муляжей лап. Автором методики является ветврач Сергей Горшков.

"Около года назад мы на базе клиники разработали методику по протезированию конечностей после ампутации. Она состоит во вживлении титановых имплантов, обработанных по технологии, которую мы сейчас патентуем, непосредственно в кость через кожу. После того, как титановый протез приживается — обычно это занимает пару недель, — на него надевается, как колпачок, внешняя лапа, напечатанная на 3D-принтере", — рассказал Горшков.

Такая конструкция хорошо приживается, выглядит и ощущается животным как естественное продолжение конечности. Титановые лапы позволяют кошкам свободно ходить, бегать и даже прыгать.

Специальное биоактивное покрытие на спроектированные клиникой импланты наносят в Томском политехническом университете. Оно делает их похожими на настоящую кость: повышает приживаемость и ускоряет процессы регенерации. Руководитель лаборатории гибридных биоматериалов ТПУ Сергей Твердохлебов уточнил ТАСС, что основная работа ученых направлена на разработки для людей, а сотрудничество с новосибирской ветклиникой они рассматривают как возможность продвижения своей технологии. Сейчас протезы ТПУ заказывают Центр Илизарова (Курган), военный госпиталь им. Бурденко (Москва), НИИ Микрохирургии (Томск) и другие.

"Лапы" ветеринары заказывают в центрах 3D-печати, в том числе у резидента новосибирского Технопарка — компании Prototypster ("Прототипстер"). "Лапа" состоит из пластика, полиамида, силикона и металлического каркаса.

"Слышите — урчит"

Впервые технология была опробована 15 месяцев назад на попавшем в капкан коте Томасе, спустя два месяца протезами обзавелся кот с говорящей кличкой Котузов, а еще через полгода — домашняя кошка Элис. Всего через протезирование прошли 12 животных.

Сейчас в стационаре клиники живет кошка Снегурка "счастливого" черепахового окраса. Она получила титановые лапы взамен отмороженных всего пару недель назад, но уже уверенно ходит и прыгает на временных пластмассовых насадках — пластиковые протезы еще не готовы.

"Импланты хорошо приживаются и уже не болят. Слышите — урчит", — отмечает Горшков во время осмотра.

Сейчас у него особенный пациент. Молодой кот Рыжий поступил в клинику из Томска пару недель назад. Животное отморозило уши и все четыре лапы.

"Позвонили из томского приюта, говорят: "Усыплять не хотим, хотим помочь", — вспоминает ветврач. — У нас не было опыта протезирования четырех лап, но мы решили попробовать дать ему шанс, потому что альтернативы у Рыжего не было".

Протезирование Рыжему решили проводить в два этапа: сперва наиболее сложные передние лапы, затем, после заживления, задние. По словам Горшкова, такого в мире не делал пока никто.

А вот привезенная из Казахстана Фортуна имя пока не оправдывает. Новосибирские врачи восстановили приговоренной к усыплению кошке отмороженные задние лапы, а с передними возникла сложность. Толщина кости у миниатюрной Фортуны всего 2 мм, что не позволяет "нарастить" на нее обычный титановый протез. Но Горшков не сдается и разрабатывает для кошки особенные импланты.

Заживет как на… кошке

Ветврач объяснил, что пока операции проводятся только на кошках — с собаками процесс более сложный. Расхожее "заживет как на собаке", по его словам, скорее про кошку. У них и регенерация лучше, и вес меньше.

Для протезирования конечностей людей такая методика пока не применима, но активно используется в стоматологии. Зубные импланты устанавливают по тому же принципу, отмечает ветврач.

По данным Горшкова, в России такие операции не проводятся. Такую операцию сделали в Великобритании, где несколько лет назад поставили титановые протезы коту Оскару, но что с ним сейчас, не известно — клиника не публиковала результаты в профильных изданиях. Стоимость британской операции, по словам Горшкова, составляла в пересчете около 500 тысяч рублей. Новосибирская ветклиника предлагает установку одного импланта за 40 тысяч рублей.

Как продлевают жизнь питомцам в Санкт-Петербурге

С момента своего создания в 2009 году петербургская компания PetMobile исполнила множество заказов на изготовление двухколесных инвалидных колясок и другого специального оборудования для кошек, собак всевозможных пород и размеров, хорьков и даже кроликов. Екатеринбург, Комсомольск-на-Амуре, Петрозаводск, Воронеж, Израиль, Абхазия, Москва — география заказчиков широка, рассказала ТАСС руководитель отдела по связям с общественностью компании Елена Прокудина.

"Мы сами разрабатываем и изготавливаем оборудование для животных. Мы не ветеринарная клиника, мы — производители инвалидных кресел для животных, но сотрудничаем с ветеринарами, которые нам дают рекомендации, что подходит для животных. Потребность в таком оборудовании возникает в основном в связи с травмами, реже — с врожденными дефектами", — рассказала Елена Прокудина.

Чаще всего, отметила она, такое оборудование заказывают для такс. Как объясняют врачи, это искусственно выведенная порода, собаки очень длинные, и малейшая неловкость при прыжке приводит к повреждению позвоночника. Тогда и спасают коляски для передних или задних лап, помогающие сохранить животным двигательную активность. Для многих это настоящее спасение, поскольку подвижные животные не осознают своего особого состояния и стирают обездвиженные конечности в кровь, пытаясь двигаться как здоровые.

"Инвалидные коляски для животных достаточно распространены по всей стране и не только. Аналогичную продукцию производят в Испании и Америке, но наша продукция даже превосходит по ряду параметров импортные аналоги. Мы получали положительные отзывы израильских ветеринарных клиник", — отметила представитель компании.

По словам Елены Прокудиной, стоимость оборудования зависит от его размера и количества материалов, потому используются высококачественные материалы: алюминий специального сплава, спортивные ткани, полиэтилен для замков, дорогая фурнитура, что и позволяет делать коляски прочными и долговечными.

"У нас есть клиентка в Москве, которая каждый год нам пишет, присылает приветы, уже пять лет ее питомец в нашей коляске бегает", — сказала Прокудина.

По данным компании, коляски изготавливают из полых алюминиевых труб определенной марки сплава, толщина стенок которых варьируется в зависимости от размера коляски: от 1,5 до 2,5 мм. "Крепления" производятся на высокоточном промышленном оборудовании, элементы конструкции соединяются стальными "сердечниками", что делает конструкцию коляски максимально прочной. Колеса изготовлены в основном из полиуретана, что делает их обслуживание минимальным. Во всех видах колес используются подшипники закрытого типа — для дополнительной защиты креплений от влаги и грязи, что позволяет использовать коляски в различных климатических условиях, на разнообразной местности и даже под водой. Специально сконструированная "упряжь" прочно удерживает собаку в коляске, при этом не ограничивая ее движения. Седло — из мягкого и комфортного пропилена с чехлом и защитой от грязи и влаги.

Мало кто знает, что питомцу можно помочь

Как рассказал ТАСС генеральный директор санкт-петербургского ООО "Ветеринарная клиника" Арсений Геласимов, ветуслуги очень востребованы не только в России: клиенты приезжают и из Белоруссии, Казахстана, Украины, Финляндии и Эстонии, это около 30% всех пациентов.

"Хорошо оснащенных ветеринарных клиник всего две в России — одна в Новосибирске, вторая наша, еще две неплохие клиники есть в Екатеринбурге и в Казани. Хорошее оснащение — это всевозможное оборудование, у нас это магниторезонансный томограф, компьютерный томограф, сейчас ставим новый магниторезонансный томограф в 1,5 тесла, это уже совершенно другой уровень диагностики, можно будет увидеть очень маленькие структуры. Также это возможность делать любые эндоскопические операции с доступом практически к любой части тела, в том числе к позвоночнику и глубоко лежащим органам", — рассказывает гендиректор клиники.

Основной поток пациентов — кошки и собаки, но приходилось лечить медведей, рысей, леопардов и даже тигра от Запашного. Недавно доктор Сотников прооперировал барабанную полость морского льва в Севастополе — такую операцию раньше вообще никто не делал, даже за границей, отметил Геласимов.

"Иногда люди хотели бы помочь своему животному, но не знают, куда обратиться. Роются по просторам интернета и не всегда находят тех, кто способен им помочь. Очень много животных усыпляют, потому что владельцы просто не нашли решения проблемы", — сказал руководитель ветклиники.

Высокие технологии

По мнению Геласимова, далеко не все ветклиники продвигают высокотехнологичные услуги. В неврологии и ортопедии уже удалось добиться значительных успехов и достичь уровня ведущих ветклиник США, а вот кардиологию специалисты только начинают развивать. Дважды в месяц требуется протезирование глаз домашним питомцам: содержимое погибшего глаза, глазного яблока заменяют на специальный протез. Потерянное зрение эта операция не вернет, но помогает решить эстетическую проблему. Восстановление после такой операции проходит дольше, чем после удаления слепого глаза, и есть риск осложнений, но в большинстве случаев операции проходят успешно, офтальмологические протезы приживаются без проблем, отметил Геласимов.

Отметил он и протезирование суставов, которое полностью возвращает животное к обычной жизни и полноте движений. Врачи клиники заменяют коленные, локтевые, тазобедренные суставы на металлические зарубежного производства, уже проведено около 15 подобных операций. Производитель протезов, прежде чем продать их и инструменты, проводит обучение и сертификацию врачей. Ведут врачи клиники и собственные исследования.

"У нас есть авторские разработки в неврологии. Применяем их при реконструктивных операциях на суставах, по доступу к спинному мозгу, по удалению опухолей головного мозга у животных, которые мы стали проводить одними из первых в России и сделали около 400 таких операций. Но свои разработки не запатентованные, мы не занимались этим", — рассказал руководитель клиники.

Дарья Решетникова, Наталья Казаковцева, Екатерина Андреева