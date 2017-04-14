Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.04:
$ 56.29
€ 59.78
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Регионы Юга России будут совместно продвигать турпроект "Великий шелковый путь"

В стране
14 апреля, 17:32 UTC+3 АСТРАХАНЬ /Корр. ТАСС, Елена Поротикова
Соглашение о сотрудничестве подписали Краснодарский край, Крым, Калмыкия, Севастополь, Волгоградская, Ростовская и Астраханская области
Поделиться
Материал из 1 страницы

АСТРАХАНЬ, 14 апреля. /Корр. ТАСС Елена Поротикова/. Регионы Южного федерального округа займутся совместным продвижением туристического проекта "Великий шелковый путь". Соответствующее соглашение подписано в Астрахани на заседании координационного совета по развитию курортов и туризма Ассоциации "Юг", сообщили в пресс-службе астраханского губернатора.

"Соглашение о сотрудничестве для продвижения туристского проекта "Великий шелковый путь" подписали Краснодарский край, Крым, Калмыкия, Севастополь, Волгоградская, Ростовская и Астраханская области. Теперь регионы смогут объединить усилия и начать совместное сотрудничество в таких областях, как маркетинг, разработка совместного туристского продукта, развитие туристических маршрутов", - уточнили в пресс-службе.

В частности, до конца года планируется создать туристический портал, где будет собрана вся информация о событийных мероприятиях и о турмаршрутах в южных регионах, объединенных единым брендом "Великий шелковый путь". В рамках заседания совета регионы рассказали о достопримечательностях, которые бы могли войти в этот проект. Например, турмаршрут Астраханской области под названием "Путешествие сквозь века", включающий посещение исторических мест, а летом еще и цветущих лотосов в дельте Волги, уже прошел экспертизу и включен в перечень федеральных турпродуктов.

"Богатейший туристский потенциал есть сегодня у всех регионов ЮФО, но об этом мало кто знает. Мы сегодня об этом должны активнее говорить, чтобы к нам поехал зарубежный турист и чтобы российские туристы тоже захотели путешествовать по нашим регионам", - отметила после заседания директор Департамента туризма и региональной политики Министерства культуры России Ольга Ярилова.

По информации пресс-службы астраханского Министерства культуры и туризма, межрегиональный турпроект "Великий шелковый путь" по Югу России будет состоять из комплекса маршрутов, объединяющих города, населенные пункты, по которым исторически проходили древние караванные пути, где сохранились уникальные памятники истории и культуры, а также природные объекты. Основными целями проекта является развитие внутреннего и въездного туризма, увеличение турпотока и продолжительности пребывания туристов, возрождение древнего пути как всемирно известного бренда российского туризма.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
18 главных фото недели: космос на Земле и Земля в ожидании Пасхи
Шедевры импрессионизма в Москве: от купеческих династий до Пушкинского музея
Хищные птицы армии
Фото
6
Археологи обнаружили шлем сарматского воина на раскопках в Краснодарском крае
8
Олюторская сельдь, сыр рокфор и мясо птицы стали хитами фестиваля "Золотая осень" в Москве
12
Крупнейший в Севастополе Инкерманский завод марочных вин отметил 55-летие
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Экс-глава Марий Эл арестован до 12 июня
2
Казахстан разъяснил свою позицию при голосовании по Сирии в СБ ООН
3
Новосибирские инженеры подняли в воздух самолет, который станет современным аналогом Як-40
4
Список претендентов на пост мэра Омска сократился до двух кандидатов
5
СМИ: хакеры взломали сотни каналов YouTube
6
Американская авиационная бомба MOAB. Досье
7
ВС США опубликовали видео применения "матери всех бомб" в Афганистане
Темы дня
Загрузка...
Реклама