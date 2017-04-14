Регионы Юга России будут совместно продвигать турпроект "Великий шелковый путь"

АСТРАХАНЬ, 14 апреля. /Корр. ТАСС Елена Поротикова/. Регионы Южного федерального округа займутся совместным продвижением туристического проекта "Великий шелковый путь". Соответствующее соглашение подписано в Астрахани на заседании координационного совета по развитию курортов и туризма Ассоциации "Юг", сообщили в пресс-службе астраханского губернатора.

"Соглашение о сотрудничестве для продвижения туристского проекта "Великий шелковый путь" подписали Краснодарский край, Крым, Калмыкия, Севастополь, Волгоградская, Ростовская и Астраханская области. Теперь регионы смогут объединить усилия и начать совместное сотрудничество в таких областях, как маркетинг, разработка совместного туристского продукта, развитие туристических маршрутов", - уточнили в пресс-службе.

В частности, до конца года планируется создать туристический портал, где будет собрана вся информация о событийных мероприятиях и о турмаршрутах в южных регионах, объединенных единым брендом "Великий шелковый путь". В рамках заседания совета регионы рассказали о достопримечательностях, которые бы могли войти в этот проект. Например, турмаршрут Астраханской области под названием "Путешествие сквозь века", включающий посещение исторических мест, а летом еще и цветущих лотосов в дельте Волги, уже прошел экспертизу и включен в перечень федеральных турпродуктов.

"Богатейший туристский потенциал есть сегодня у всех регионов ЮФО, но об этом мало кто знает. Мы сегодня об этом должны активнее говорить, чтобы к нам поехал зарубежный турист и чтобы российские туристы тоже захотели путешествовать по нашим регионам", - отметила после заседания директор Департамента туризма и региональной политики Министерства культуры России Ольга Ярилова.

По информации пресс-службы астраханского Министерства культуры и туризма, межрегиональный турпроект "Великий шелковый путь" по Югу России будет состоять из комплекса маршрутов, объединяющих города, населенные пункты, по которым исторически проходили древние караванные пути, где сохранились уникальные памятники истории и культуры, а также природные объекты. Основными целями проекта является развитие внутреннего и въездного туризма, увеличение турпотока и продолжительности пребывания туристов, возрождение древнего пути как всемирно известного бренда российского туризма.