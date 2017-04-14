Испытания первого в мире плавучего энергоблока в Петербурге идут по графику

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 апреля. /ТАСС/. Комплексные испытания первого в мире плавучего атомного энергоблока (ПЭБ) "Академик Ломоносов", который станет частью плавучей атомной электростанции (ПАТЭС) на "Балтийском заводе - Судостроение" в Санкт-Петербурге идут по графику. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе завода.

"Комплексные швартовные испытания плавучего энергоблока, а также подготовка к буксировке на место постоянного базирования идут по графику. Плановый срок завершения работ и подготовки к буксировке ПЭБ - конец 2017 года, после чего энергоблок будет передан заказчику", - сказал представитель завода.

Предполагается, что пробную загрузку ядерного топлива в энергоблок произведут на Балтийском заводе до конца этого года. "Все работы по строительству ПЭБ, осуществляемые на Балтийском заводе, организованы в соответствии с Федеральными нормами и правилами в области ядерной и радиационной безопасности и при строжайшем соблюдении всех необходимых мер безопасности под контролем надзорных органов федеральной власти ", - сказали в пресс-службе.

Уникальный плавучий энергоблок

Строительство ПЭБ, по заказу корпорации "Росэнергоатом", началось на заводе "Севмаш" в Северодвинске в апреле 2007 года, однако затем в 2009 году плавучий энергоблок был передан для достройки Балтийскому заводу. В сентябре 2019 года "Росэнергоатом" планирует приступить к установке энергоблока на штатное место, а затем начать испытания ПАТЭС и ввести ее в эксплуатацию.

Плавучий энергетический блок "Академик Ломоносов" проекта 20870 предназначен для работы в составе ПАТЭС. Станция оснащена реакторными установками КЛТ-40С, которые способны вырабатывать до 70 МВт электроэнергии и 50 Гкал/ч тепловой энергии в номинальном рабочем режиме, что достаточно для поддержания жизнедеятельности города с населением более 200 тыс. человек.

ПЭБ предназначен для эксплуатации в районах Крайнего Севера и Дальнего Востока. Головной блок "Академик Ломоносов" строится для плавучей атомной теплоэлектростанции в городе Певек Чукотского автономного округа. Это уникальный и первый в мире проект мобильного транспортабельного энергоблока малой мощности. Его основная цель - обеспечить энергией крупные промышленные предприятия, портовые города, а также газовые и нефтяные платформы, расположенные в открытом море.