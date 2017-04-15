В портах Дальнего Востока открылся сезон навигации для маломерного флота

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 апреля. /ТАСС/. Сезон навигации для маломерного флота начался в ряде портов Дальнего Востока - Приморье, на Камчатке, на Сахалине и в Хабаровском крае. Только в этих регионах на воду в ближайшее время будут спущены около 70 тысяч маломерных плавсредств - от рыбацких лодок до парусных катамаранов. При этом, с началом новой навигации у "маломерщиков" появилось и новое право - закон теперь разрешает им на коммерческой основе заниматься перевозкой туристов.

"Маломерщикам" открыли путь в туризм

Начало нового сезона навигации маломерного флота в этом году сопряжено с введением в действие законодательной новеллы, которая впервые в России дала владельцам катеров, яхт и катамаранов легально заниматься перевозкой пассажиров, то есть, по сути, разрешила туристическую деятельность с использованием маломерного флота. До этого этим могли заниматься только предприятия, сообщили ТАСС в администрации Приморского края.

"Для начала работы нужно две лицензии: на перевозку и на туристическую деятельность. Маломерные суда - это лодки, катамараны и катера длиной не более 20 метров и общей вместительностью до 12 пассажиров. Такие суда в прибрежных городах возили туристов и раньше, только происходило это нелегально, а пассажиров нередко просили в случае чего притвориться родственниками или друзьями капитана", - сообщил собеседник агентства.

Сегодня получить лицензию на пассажирские перевозки морским транспортом можно в Дальневосточном управлении государственного морского надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта. Судно должно быть зарегистрировано в Службе капитана порта в реестре для маломерных судов, собственник должен иметь судовой билет, а экипаж - документы на управление судном в коммерческих целях. Лицензия выдается бессрочно и действует по всей России.

Приморье - флагман в развитии туризма на маломерном флоте

Первые лицензии на морские перевозки на малом флоте уже выданы в Приморском крае. Ее обладателем стал резидент Свободного порта Владивосток - ООО "Остров Русский". Компания собирается развить на территории Приморья традиционные морские экскурсии и организовать первое морское такси на Дальнем Востоке.

"Появление легитимного права использования маломерных судов в целях организации экскурсионных программ, морских прогулок и создания туристского продукта в целом, безусловно, очень важный шаг вперед. Уже получена первая лицензия, ее обладателем стал резидент Свободного порта Владивосток ООО "Остров Русский". Компания планирует предоставлять различные услуги такие, как морское такси, экскурсии по прибрежной территории и другие", - сообщил директор департамента туризма Приморского края Константин Шестаков.

Наиболее популярными направлением в Приморском крае будут являться туры по южному побережью, в Хасанском районе и непосредственно в акватории бухты Золотой Рог и пролива Босфор Восточный. Вместе с тем, чтобы они заработали, и властям и бизнесу еще предстоит сделать многое за ограниченное время.

"Для развития этого направления морского туризма необходимо создание и утверждение карт туристических маршрутов, создание сети туристических билетных касс с комфортными зонами ожидания, разработка новых туристических продуктов", - сказал ТАСС президент Федерации водно- моторного спорта Приморского края Юрий Рябко.

Не все регионы готовы

Не все регионы оказались готовы к внесению изменений в законодательство в части разрешения маломерному флоту оказывать коммерческие услуги по перевозке туристов. Так, на Камчатке только на будущей неделе состоится совещание по этому вопросу, сообщили ТАСС в службе капитана морского порта Петропавловск-Камчатский.

"Несмотря на то, что поправки в законодательство были внесены еще в августе 2016 года и они уже начали действовать, на местах пока нет четкого руководства о том, какие маломерные суда могут осуществлять деятельность по перевозке туристов, что для этого необходимо сделать, какую лицензию получить. Ответы на эти вопросы мы надеемся получить на будущей неделе, когда на Камчатке по этому вопросу состоится совещание с участием всех заинтересованных служб и ведомств", - сообщил собеседник агентства.

Между тем региональные власти всецело поддерживают законодательные новеллы, которые позволят катерам и яхтам легально заниматься туристическим бизнесом. "Небольшим группам до 10-12 человек получать туристическую услугу в виде морского путешествия на большом плавательном средстве дорого. К сожалению, ранее законодательство не разрешало таким судам заниматься коммерческой деятельностью. Но мы рассчитываем на это", - сказал ТАСС руководитель агентства по туризму Камчатского края Геворк Шхиян.

При этом, несмотря на то, что перспективы развития морского туризма на Дальнем Востоке теперь очевидны, пока ни один из регионов не может похвастаться готовностью инфраструктуры к оказанию такого вида услуг, сказала ТАСС доцент кафедры сервиса и туризма ДВФУ, руководитель образовательной программы "Гостиничное дело", Наталья Овчаренко.

"Это даст толчок в развитии этого вида туризма, можно сказать, что будет точкой роста туристской отрасли Свободного порта Владивосток. Но на данный момент инфраструктуры (для развития туризма на маломерных судах - прим. ТАСС) нет. Необходима реконструкция и строительство пирсов, организация работ по безопасности движения морских судов, посадке и высадке пассажиров, разработке маршрутов", - сказала Наталья Овчаренко.

Будущее туризма в Хабаровске связали с яхтами

Маломерный флот вместимостью до 12 человек планируют сделать основой речного круизного туризма по Амуру в Хабаровском крае. Об этом ТАСС сообщил губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт.

"Мы изменили концептуальный подход к развитию речного туризма на Амуре, сделали акцент на развитии яхтенных и прогулочных маршрутов на судах вместимостью до 12 человек. Инвесторы активно вкладываются в создание Центра яхтенного и круизного туризма в Хабаровске, в строительство речного вокзала для прогулочных судов в Хабаровском районе, в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре", - рассказал губернатор.

В Хабаровске реализуется проект туристского кластера "Остров Большой Уссурийский - Шантары", основой которого станут речные круизы на всем протяжении Амура. Кластер включен в федеральную целевую программу "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации" с общим объемом федерального финансирования 632,5 млн рублей. Средства будут направлены на создание обеспечивающей инфраструктуры кластера.

В конце 2016 года было принято решение перенести на ближайший год строительство причала для судов в районе хабаровской набережной, а один из крупнейших местных яхтклубов закупили в лизинг для прогулок по Амуру две яхты для перевозки туристов-пассажиров.

Между Хабаровском и ближайшим китайским городом Фуюань организованы парусные регаты, которые проходят каждое лето с развлекательными мероприятиями по обе стороны реки. Так как проход иностранных судов маломерного флота на российской части Амура запрещен, яхтами во время этих регат управляют совместные российско-китайские экипажи под российским флагом. Кратковременные круизы по Амуру на теплоходе "Изумруд" также осуществляет компания "Дальрео", владелец крупнейшего в крае туркомплекса "Заимка" под Хабаровском и гостиничный девелопер.

"Петропавловская гавань"

То, что не только круизным туризмом может жить такой морской регион как Камчатка, давно поняли в "Корпорации развития Камчатки", которая с 2016 года реализует инвестиционный проект "Петропавловская гавань".

"Летом 2016 года на территории "Петропавловской гавани" проведены первые работы - расчищено от мусора место для зимней стоянки маломерных судов (катеров, яхт и катамаранов), обустроена зона отдыха и ожидания для туристов с лавочками и информационными стендами. В 2017 году наш инвестор - компания "Кедр" займется установкой понтонов для парковки судов, также продолжится расширение визит-центра и демонтаж на территории гавани оборудования, отслужившего свой срок", - сообщил ТАСС пресс-секретарь "Корпорации развития Камчатки" Владимир Слабука.

Также начнется подготовка к реконструкции и сносу ветхих зданий на территории "Петропавловской гавани" - в дальнейшем на их месте разместятся гостиничный комплекс, ресторанные зоны. В перспективе яхтенная марина станет комфортным "домом" для примерно 150 яхт, катеров и катамаранов. Сейчас ежегодно на стоянку здесь останавливается около двух десятков судов маломерного типа. Всего же на полуострове зарегистрировано около 10 тыс. лодок, катеров, яхт и катамаранов.