Большие территории и нехватка инспекторов осложняют борьбу с браконьерами в Эвенкии

КРАСНОЯРСК, 15 апреля. /ТАСС/. Борьба с браконьерами в Эвенкии, где браконьеры с августа 2016 года по март этого года убили около 20 тыс. диких северных оленей, осложняется огромной территорией и малым штатом инспекторов. Об этом сообщает пресс-служба Эвенкийского муниципального района Красноярского края.

"Проблем в этой сфере в нашем районе, площадь которого сопоставима с территориями нескольких европейских стран, достаточно. Основными мерами по наведению порядка и соблюдению законодательства в сфере охоты на дикого северного оленя на территории Эвенкийского муниципального района должны стать увеличение штата сотрудников Охотнадзора. Сейчас в Илимпии, где в основном и ведется охота на дикого северного оленя, работают всего два инспектора. Они просто физически не могут держать под контролем такую огромную территорию", - говорится в сообщении пресс-службы.

В администрации района добавили, что у инспекторов отсутствует и должное техническое вооружение. Предусмотреть расходы на эти цели в районном бюджете нет возможности, так как данные полномочия не являются муниципальными. Согласно российскому законодательству, контроль и надзор в сфере охоты - это федеральные полномочия.

Об уничтожении в Эвенкии диких северных оленей ранее сообщили в пресс-службе Всемирного фонда дикой природы (WWF) России. По данным организации, было обнаружено более 800 мест незаконной добычи дикого северного оленя. Самая большая обнаруженная "бойня" занимает площадь около 6 га. При этом туши оленей не перерабатываются полностью и останки не утилизируются, что, по мнению, специалистов, грозит вспышками опасных инфекций.

В Центральносибирском заповеднике, чьи сотрудники участвовали в рейде с WWF, уточнили, что в окрестностях двух поселков с населением 1,1 тыс. человек на местах зимовок добыто от 18 до 22 тысяч особей дикого северного оленя. "Остались не осмотренными окрестности еще трех поселков. Так называемые охотники стреляют все, что попадает под выстрелы, в том числе глухарей и дятлов", - сообщили в пресс-службе заповедника.

В свою очередь в пресс-службе администрации Эвенкии пояснили, что в охотничьем сезоне 2016-2017 годов силами инспекторов Озотнадзора было возбуждено 14 административных дел и выписаны штрафы на 20 тыс. рублей. Официальная квота на добычу оленей составила 14,8 тыс. штук.

Численность популяции дикого северного оленя на Таймыре, откуда животные регулярно мигрируют в Эвенкию и Якутию, оценивается в 350-450 тысяч особей. Численность дикого оленя сокращается во всех северных регионах страны - сейчас в России обитает около 900 тыс. особей, а несколько десятилетий назад их было 1,5 млн. Главные угрозы парнокопытным - браконьерство и неконтролируемая охота, а также несовершенство законодательной базы, регулирующей разные виды охоты на северного оленя. Например, крупнейшая в мире таймырская популяция сократилась почти вдвое за последние десять лет именно из-за перепромысла, охота проводится с нарушением существующих сроков, объемов и способов добычи.