В Хабаровске протестировали котел объемом 2,3 тысячи литров для варки "губернаторской" ухи

ХАБАРОВСК, 15 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Мингазов/. Повара в Хабаровске опробовали в тестовом режиме котел объемом 2,3 тысячи литров. Он будет использован 24 июня для установления рекорда России - по количеству накормленных ухой из амурской рыбы людей и объему самой ухи, которую приготовят по рецепту губернатора Хабаровского края.

Об этом сообщил журналистам во время тестовой варки ухи председатель комитета пищевой и перерабатывающей промышленности правительства Хабаровского края Николай Крецу.

"Сегодня мы варим уху в тестовом режиме в специально созданном котле объемом 2,3 тыс. литров. Кроме котла, уху будут готовить восемь полевых кухонь объемом по 150 литров, в общей сложности у нас будет 3125 литров приготовленной ухи. Так мы идем на два показателя по установлению рекорда - по количеству одновременно накормленных людей - 12,6 тыс. жителей Хабаровского края и по приготовленному объему", - рассказал Крецу журналистам.

По его словам, организаторы намерены установить рекорд России по этим показателям, но, возможно, удастся выйти и на рекорд Гиннесса, заявки уже отправлены и обратная связь получена.

"Котел для варки ухи изготовлен "на базе" котла для варки пива, повара будут подниматься наверх по двум лестницам. Нам важно посмотреть, как себя "поведет" котел и провести хронометраж приготовления бульона", - объяснил необходимость теста председатель комитета.

Уха по губернаторскому рецепту

Крецу добавил, что уха будет приготовлена по рецепту губернатора Вячеслава Шпорта, ранее губернаторскую уху пробовали участники Второго Восточного экономического форума, который прошел в начале сентября 2016 года во Владивостоке, на острове Русском.

Подробностями самого авторского рецепта председатель комитета делиться с журналистами отказался, но отметил, что водка, которую используют для придания мягкости воде, используемой для варки бульона, в числе ингредиентов не значится. Шеф-повар сети ресторанов и кафе, руководившей тестовой варкой, уточнил, что на такой котел потребовалось бы не менее трех бутылок водки.

По словам председателя комитета, датой приготовления ухи станет 24 июня, когда в парковой зоне стадиона имени Ленина откроется двухдневная выставка-ярмарка "Наш выбор 27", в которой примет участие Ассоциации рестораторов Хабаровского края с 11 творческими кулинарными зонами и краевые производители продовольственных товаров.

"Приготовление ухи - это целая спецоперация", - отметил он. На приготовление бульона потребуется пять видов амурской рыбы - касатка, карась, линок, таймень и сазан, а на уху пойдет еще и рыба осетровых пород промышленного производства (лов осетра и калуги в Амуре запрещен - прим. ТАСС). Предполагается, что в приготовлении примет участие и автор рецепта ухи - губернатор Вячеслав Шпорт.

По расчетам Крецу, время отпуска одной порции ухи в специально пронумерованную тарелку составит 15 секунд. "За одну минуту уху получат 60 человек, за час мы намерены обслуживать по 3,6 тыс. человек", - уточнил он. Ассоциация рестораторов Хабаровского края проведет конкурс среди ведущих поваров, будут отобраны пять шеф-поваров, которые займутся разработкой технологических карт, заготовкой продуктов и контролем технологического процесса, пять поваров и пять волонтеров из "кулинарных" учебных заведений, которым будут прочитаны специальные курсы.

Отведать ухи гости ярмарки "Наш выбор-27" смогут за специальным 26-метровым столом.