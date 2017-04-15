В Хабаровске протестировали котел объемом 2,3 тысячи литров для варки "губернаторской" ухи

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ХАБАРОВСК, 15 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Мингазов/. Повара в Хабаровске опробовали в тестовом режиме котел объемом 2,3 тысячи литров. Он будет использован 24 июня для установления рекорда России - по количеству накормленных ухой из амурской рыбы людей и объему самой ухи, которую приготовят по рецепту губернатора Хабаровского края.
Об этом сообщил журналистам во время тестовой варки ухи председатель комитета пищевой и перерабатывающей промышленности правительства Хабаровского края Николай Крецу.
"Сегодня мы варим уху в тестовом режиме в специально созданном котле объемом 2,3 тыс. литров. Кроме котла, уху будут готовить восемь полевых кухонь объемом по 150 литров, в общей сложности у нас будет 3125 литров приготовленной ухи. Так мы идем на два показателя по установлению рекорда - по количеству одновременно накормленных людей - 12,6 тыс. жителей Хабаровского края и по приготовленному объему", - рассказал Крецу журналистам.
По его словам, организаторы намерены установить рекорд России по этим показателям, но, возможно, удастся выйти и на рекорд Гиннесса, заявки уже отправлены и обратная связь получена.
"Котел для варки ухи изготовлен "на базе" котла для варки пива, повара будут подниматься наверх по двум лестницам. Нам важно посмотреть, как себя "поведет" котел и провести хронометраж приготовления бульона", - объяснил необходимость теста председатель комитета.
Крецу добавил, что уха будет приготовлена по рецепту губернатора Вячеслава Шпорта, ранее губернаторскую уху пробовали участники Второго Восточного экономического форума, который прошел в начале сентября 2016 года во Владивостоке, на острове Русском.
Подробностями самого авторского рецепта председатель комитета делиться с журналистами отказался, но отметил, что водка, которую используют для придания мягкости воде, используемой для варки бульона, в числе ингредиентов не значится. Шеф-повар сети ресторанов и кафе, руководившей тестовой варкой, уточнил, что на такой котел потребовалось бы не менее трех бутылок водки.
По словам председателя комитета, датой приготовления ухи станет 24 июня, когда в парковой зоне стадиона имени Ленина откроется двухдневная выставка-ярмарка "Наш выбор 27", в которой примет участие Ассоциации рестораторов Хабаровского края с 11 творческими кулинарными зонами и краевые производители продовольственных товаров.
"Приготовление ухи - это целая спецоперация", - отметил он. На приготовление бульона потребуется пять видов амурской рыбы - касатка, карась, линок, таймень и сазан, а на уху пойдет еще и рыба осетровых пород промышленного производства (лов осетра и калуги в Амуре запрещен - прим. ТАСС). Предполагается, что в приготовлении примет участие и автор рецепта ухи - губернатор Вячеслав Шпорт.
По расчетам Крецу, время отпуска одной порции ухи в специально пронумерованную тарелку составит 15 секунд. "За одну минуту уху получат 60 человек, за час мы намерены обслуживать по 3,6 тыс. человек", - уточнил он. Ассоциация рестораторов Хабаровского края проведет конкурс среди ведущих поваров, будут отобраны пять шеф-поваров, которые займутся разработкой технологических карт, заготовкой продуктов и контролем технологического процесса, пять поваров и пять волонтеров из "кулинарных" учебных заведений, которым будут прочитаны специальные курсы.
Отведать ухи гости ярмарки "Наш выбор-27" смогут за специальным 26-метровым столом.