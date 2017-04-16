Прибившиеся к берегу Норвегии российские рыбаки всю ночь дрейфовали в штормовом море

МУРМАНСК, 16 апреля. /ТАСС/. Двое российских рыбаков, прибитые течением к норвежскому берегу, всю ночь дрейфовали на сломанной лодке в штормовом море. Как сообщили в воскресенье ТАСС в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району, они вышли в море на рыбалку из поселка Лиинахамари на северо-западе Мурманской области и из-за поломки двигатели были унесены через границу с Норвегией.

"Один из рыбаков позвонил на телефон оперативного дежурного Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району в субботу в 19:40, сообщив, что в районе Айновских островов залива Варангер-фьорд Баренцева моря он со своим товарищем на моторной лодке терпит бедствие по причине поломки двигателя. Их местоположение обнаружили в 06:00 воскресенья, в 08:00 их прибило к берегу", - сообщили в ведомстве.

После поступления сигнала бедствия в предполагаемый район нахождения был направлен пограничный сторожевой корабль "Виктор Кингисепп", который приступил к поискам. О проведении поисковой операции вблизи морской государственной границы были информированы пограничные органы Норвегии. Все это происходило при неблагоприятных гидрометеорологических условиях - ветре скоростью до 10 м/ с, волнении моря в 3 балла, обильном снегопаде и ограниченной видимости не более 400 метров.

В 06:00 воскресенья экипаж пограничного сторожевого корабля "Виктор Кингисепп" визуально обнаружил маломерное плавсредство в территориальных водах Норвегии, ее несло к берегу. Позже лодка попала в устье пограничной реки Ворьема, где прибило к норвежскому берегу. Там рыбаки запустили световую сигнальную ракету. В 08:55 мск они были обнаружены пограничным патрулем.

По информации норвежской стороны, угрозы их жизни и здоровью нет. В настоящее время Пограничным управлением ФСБ России по западному арктическому району совместно с норвежскими властями решается вопрос о скорейшем возвращении рыбаков и лодки на территорию Российской Федерации.