В Тверской области стартует кругосветное путешествие на вертолете

ТВЕРЬ, 17 апреля. /ТАСС/. Кругосветное путешествие на вертолете Bell-407 стартует 17 апреля из Конаковского района Тверской области. Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор Федерации вертолетного спорта России Александр Юдахин.

"Утром 17 апреля с аэродрома Конаково в Тверской области будет дан старт кругосветному путешествию на вертолете Bell-407. Его участники попытаются установить мировой рекорд по скорости перелета вокруг света на данном типе воздушного судна", - сказал Юдахин.

Он добавил, что сначала участники экспедиции предпримут попытку установить рекорд скорости на маршруте Конаково - Варшава либо Псков - Варшава. Выбор будет зависеть от погодных условий и от скорости прохождения таможни. "Если экспедиция удачно завершится в июне, то, возможно, также будет установлен второй рекорд по скорости перелета вокруг Земли на данном типе воздушного судна", - уточнил собеседник агентства, добавив, что из времени перелета вычитается время простоя на дозаправку вертолета, а также время прохождения таможенных постов.

По данным Федерации вертолетного спорта России, в мировой истории зафиксировали 13 удачных попыток кругосветных путешествий на вертолетах. Четырнадцатую попытку осуществить перелет вокруг Земли совершит российско- польский экипаж в составе командира экспедиции и первого пилота Максима Сотникова (Россия), второго пилота Мартина Шамброски (Польша) и штурмана экипажа Натальи Сотниковой (Россия). "Сотникову на время перелета через Атлантический океан сменит Михаил Мовшин из США", - сообщил собеседник агентства.

В ходе перелета участникам предстоит преодолеть около 38 тыс. километров. Маршрут будет проходить через воздушное пространство России, Белоруссии, Польши, Чехии, Австрии, Германии, Бельгии, Франции, Великобритании, Фарерских островов, Исландии, Гренландии, Канады и США.

Веll-407 - легкий многоцелевой шестиместный вертолет, который производится в США. Первый полет на нем совершен в 1994 году, в массовую эксплуатацию машина выпущена в 1996 году. На данном типе воздушных судов уже совершались кругосветные путешествия, в частности, в 2006 - 2007 годах из США был совершен перелет вокруг Земли за 189 дней общей протяженностью порядка 58 тыс. километров.