Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.04:
$ 56.29
€ 59.78
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Тверской области стартует кругосветное путешествие на вертолете

В стране
17 апреля, 0:32 UTC+3 ТВЕРЬ ТВЕРЬ 17, апреля. /ТАСС
Участники путешествия собираются установить мировой рекорд по скорости перелета вокруг света на вертолете
Поделиться
Материал из 1 страницы

ТВЕРЬ, 17 апреля. /ТАСС/. Кругосветное путешествие на вертолете Bell-407 стартует 17 апреля из Конаковского района Тверской области. Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор Федерации вертолетного спорта России Александр Юдахин.

"Утром 17 апреля с аэродрома Конаково в Тверской области будет дан старт кругосветному путешествию на вертолете Bell-407. Его участники попытаются установить мировой рекорд по скорости перелета вокруг света на данном типе воздушного судна", - сказал Юдахин.

Он добавил, что сначала участники экспедиции предпримут попытку установить рекорд скорости на маршруте Конаково - Варшава либо Псков - Варшава. Выбор будет зависеть от погодных условий и от скорости прохождения таможни. "Если экспедиция удачно завершится в июне, то, возможно, также будет установлен второй рекорд по скорости перелета вокруг Земли на данном типе воздушного судна", - уточнил собеседник агентства, добавив, что из времени перелета вычитается время простоя на дозаправку вертолета, а также время прохождения таможенных постов.

По данным Федерации вертолетного спорта России, в мировой истории зафиксировали 13 удачных попыток кругосветных путешествий на вертолетах. Четырнадцатую попытку осуществить перелет вокруг Земли совершит российско- польский экипаж в составе командира экспедиции и первого пилота Максима Сотникова (Россия), второго пилота Мартина Шамброски (Польша) и штурмана экипажа Натальи Сотниковой (Россия). "Сотникову на время перелета через Атлантический океан сменит Михаил Мовшин из США", - сообщил собеседник агентства.

В ходе перелета участникам предстоит преодолеть около 38 тыс. километров. Маршрут будет проходить через воздушное пространство России, Белоруссии, Польши, Чехии, Австрии, Германии, Бельгии, Франции, Великобритании, Фарерских островов, Исландии, Гренландии, Канады и США.

Веll-407 - легкий многоцелевой шестиместный вертолет, который производится в США. Первый полет на нем совершен в 1994 году, в массовую эксплуатацию машина выпущена в 1996 году. На данном типе воздушных судов уже совершались кругосветные путешествия, в частности, в 2006 - 2007 годах из США был совершен перелет вокруг Земли за 189 дней общей протяженностью порядка 58 тыс. километров.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Шедевры импрессионизма в Москве: от купеческих династий до Пушкинского музея
Покорители космоса: от Гагарина до наших дней
Хищные птицы армии
Фото
6
Археологи обнаружили шлем сарматского воина на раскопках в Краснодарском крае
8
Олюторская сельдь, сыр рокфор и мясо птицы стали хитами фестиваля "Золотая осень" в Москве
12
Крупнейший в Севастополе Инкерманский завод марочных вин отметил 55-летие
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Матвиенко рассказала, как исламское одеяние помогло ей на переговорах в Саудовской Аравии
2
МЧС предупреждает об ухудшении погоды в Москве
3
В центре Москвы Maserati врезался в столб и загорелся
4
В центре Москвы горит офисное здание
5
Boeing 737 выкатился за пределы рулежной дорожки во Внукове
6
Помощник Трампа считает, что настало время для жестких переговоров с РФ по Сирии
7
Полина Попова из Свердловской области завоевала титул "Мисс Россия - 2017"
Темы дня
Загрузка...
Реклама