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Минобороны начало проводить виртуальные экскурсии по военной базе в Арктике

В стране
17 апреля, 0:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, апреля. /ТАСС
База "Арктический трилистник" полностью автономна, она рассчитана на комфортное проживание до 150 военнослужащих в течение полутора лет
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МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Сайт Министерства обороны РФ запустил новый интерактивный проект: всем желающим предлагается совершить виртуальную экскурсию по военной базе "Арктический трилистник" на острове Александры архипелага Земля Франца-Иосифа. Об этом сообщил Департамент информации и массовых коммуникаций российского оборонного ведомства.

"Появилась уникальная возможность впервые ознакомиться с условиями проживания и быта личного состава военной базы с помощью виртуальной экскурсии по каждому из четырех этажей жилого комплекса "Арктический трилистник", возведенного в интересах Северного флота в Арктике. В 3D-экскурсии по виртуальной военной базе наглядно демонстрируется, как обустроены и оборудованы комнаты для проживания военнослужащих, офицерская столовая, тренажерный и киноконцертный залы, атриум, библиотека, оранжерея, медицинский блок", - говорится в сообщении.

Посетители сайта Минобороны "в интерактивном режиме смогут оценить удобную и эргономичную модульную компоновку базы, которая позволяет российским военным в тяжелейших природно-климатических условиях Арктики качественно выполнять служебные и боевые задачи". Интернет-пользователей ждет и уникальная фотогалерея жилого комплекса базы.

В Минобороны отмечают, что военная инфраструктура арктической базы состоит из "многочисленных сооружений специального назначения, а также пунктов управления, гаражей для военной и спецтехники, автономного энергоблока, специализированных складов и хранилищ, которые являются объектами с особым режимом допуска".

База "Арктический трилистник" полностью автономна, она рассчитана на комфортное проживание до 150 военнослужащих в течение полутора лет.

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