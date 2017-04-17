Сотни жителей остались в Приморье без света из-за пала сухой травы

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ВЛАДИВОСТОК, 17 апреля. /Корр. ТАСС Марина Шатилова/. Сотни человек остались в Артемовском городском округе в Приморье без электроэнергии из-за повреждения ЛЭП в результате пала сухой травы. Об этом сообщает департамент гражданской защиты администрации Приморского края.
"В Артемовском городском округе в результате пожара повреждена опора ЛЭП, без света остались 175 домов частного сектора, в которых проживают 525 человек, - говорится в сообщении. - Из-за пожара в поселке Пластун Тернейского района сгорели два жилых дома, одно нежилое строение, дворовые постройки, пилорама и один автомобиль. Площадь пожара составила 3 тыс. кв. м. Из-за палов в Ольгинском районе сгорели четыре столба линий электропередач, в итоге без электроэнергии остались села Бровки и Щербаковка с населением 95 человек".
Отмечается, что происшествия произошли из-за неконтролируемых палов сухой травы по вине местных жителей.
Пожар в поселке Пластун произошел в понедельник ночью. Пострадавших нет. В настоящее время ведется разбор конструкций и проливка территории.
В Ольгинском районе за ночь удалось восстановить подачу электроэнергии в один из пострадавших поселков, во втором ремонт продолжается. В Артемовском городском округе идут восстановительные работы.
В настоящее время в Приморье остается сложная лесопожарная ситуация. Только за сутки потушено 28 пожаров на площади почти 450 га в 18 муниципалитетах, в тушении было задействовано более 360 человек и 90 единиц техники. В Приморье на площади более 220 га действуют 17 лесных пожаров, четыре пожара локализованы.
С начала года в Приморье зарегистрировали более 150 лесных пожаров на площади более 10 тыс. га, это вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года.