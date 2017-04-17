Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.04:
$ 56.29
€ 59.78
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Сотни жителей остались в Приморье без света из-за пала сухой травы

В стране
17 апреля, 4:15 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК /Корр. ТАСС, Марина Шатилова
В результате пожаров никто не пострадал
Поделиться
Материал из 1 страницы

ВЛАДИВОСТОК, 17 апреля. /Корр. ТАСС Марина Шатилова/. Сотни человек остались в Артемовском городском округе в Приморье без электроэнергии из-за повреждения ЛЭП в результате пала сухой травы. Об этом сообщает департамент гражданской защиты администрации Приморского края.

"В Артемовском городском округе в результате пожара повреждена опора ЛЭП, без света остались 175 домов частного сектора, в которых проживают 525 человек, - говорится в сообщении. - Из-за пожара в поселке Пластун Тернейского района сгорели два жилых дома, одно нежилое строение, дворовые постройки, пилорама и один автомобиль. Площадь пожара составила 3 тыс. кв. м. Из-за палов в Ольгинском районе сгорели четыре столба линий электропередач, в итоге без электроэнергии остались села Бровки и Щербаковка с населением 95 человек".

Отмечается, что происшествия произошли из-за неконтролируемых палов сухой травы по вине местных жителей.

Пожар в поселке Пластун произошел в понедельник ночью. Пострадавших нет. В настоящее время ведется разбор конструкций и проливка территории.

В Ольгинском районе за ночь удалось восстановить подачу электроэнергии в один из пострадавших поселков, во втором ремонт продолжается. В Артемовском городском округе идут восстановительные работы.

В настоящее время в Приморье остается сложная лесопожарная ситуация. Только за сутки потушено 28 пожаров на площади почти 450 га в 18 муниципалитетах, в тушении было задействовано более 360 человек и 90 единиц техники. В Приморье на площади более 220 га действуют 17 лесных пожаров, четыре пожара локализованы.

С начала года в Приморье зарегистрировали более 150 лесных пожаров на площади более 10 тыс. га, это вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Шедевры импрессионизма в Москве: от купеческих династий до Пушкинского музея
Покорители космоса: от Гагарина до наших дней
Хищные птицы армии
Фото
6
Археологи обнаружили шлем сарматского воина на раскопках в Краснодарском крае
8
Олюторская сельдь, сыр рокфор и мясо птицы стали хитами фестиваля "Золотая осень" в Москве
12
Крупнейший в Севастополе Инкерманский завод марочных вин отметил 55-летие
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Матвиенко рассказала, как исламское одеяние помогло ей на переговорах в Саудовской Аравии
2
Помощник Трампа считает, что настало время для жестких переговоров с РФ по Сирии
3
На референдуме в Турции победили сторонники президентской формы правления
4
Новые образцы гиперзвукового оружия поступят в войска к 2025 году
5
В центре Москвы Maserati врезался в столб и загорелся
6
Полина Попова из Свердловской области завоевала титул "Мисс Россия - 2017"
7
"Ъ": мотоциклисты могут получить дополнительные преимущества на дорогах
Темы дня
Загрузка...
Реклама