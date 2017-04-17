Работы по восстановлению сгоревших ЛЭП в Приморье завершат до конца дня

ВЛАДИВОСТОК, 17 апреля. /Корр. ТАСС Марина Шатилова/. Восстановительные работы на пострадавших от пала линиях электропередач (ЛЭП) в Приморье будут завершены до конца дня. Об этом сообщают пресс-службы администрации Артемовского городского округа и предприятия "Приморские электрические сети".

"16 апреля в Артемовском городском округе по улице Щорса из-за пожара была повреждена опора ЛЭП, в результате чего произошел обрыв электропроводов. Это привело к аварийному отключению от электроэнергии 175 домов частного сектора, в которых проживают 525 человек. В настоящее время силами Артемовской электросетевой компании ведутся работы по замене электропроводов и укреплению опоры ЛЭП. До конца дня подача электроэнергии во все дома будет восстановлена", - говорится в сообщении администрации Артемовского округа.

Одновременно идет восстановление пострадавшей от пожара линии электропередачи в Ольгинском районе края. Сюда направлены дополнительные бригады энергетиков из соседних Кавалеровского и Лазовского районов.

Как отметил представитель предприятия "Приморские электрические сети", из-за палов полностью сгорели восемь опор линии электропередачи. Из-за этого без электроснабжения остались села Бровки и Щербаковка.

"Ночью энергетики восстановили электроснабжение в села Бровки. Бригады заменили две поврежденные огнем опоры ЛЭП, перетянули провод. Сейчас энергетики занимаются восстановлением электроснабжения села Щербаковка, специалисты устанавливают новые опоры, выполняют осмотр ЛЭП после пала. Электроснабжение села планируется восстановить к концу дня", - сообщает энергокомпания.

Пожары в Приморье

За минувшие сутки в Приморье произошло несколько крупных пожаров не только в Артемовском городском округе. В частности, в Ольгинском районе из-за палов сгорели четыре столба линий электропередач, в итоге без электроэнергии остались села Бровки и Щербаковка с населением 95 человек.

Из-за пожара в поселке Пластун Тернейского района сгорели два жилых дома, одно нежилое строение, дворовые постройки, пилорама и один автомобиль. Площадь пожара составила 3 тыс. кв. м.

Прокуратура региона начала проверку сведений о пожарах.

Администрация Приморского края указывает в своем сообщении, что причиной пожаров стали палы сухой травы. Между тем начальник ГО и ЧС Тернейского района края Андрей Алексеев уточнил ТАСС, что причина пожара в поселке Пластун пока не установлена.

В настоящее время в Приморье остается сложная лесопожарная ситуация. Только за сутки потушено 28 пожаров на площади почти 450 га в 18 муниципалитетах, в тушении было задействовано более 360 человек и 90 единиц техники. В Приморье на площади более 220 га действуют 17 лесных пожаров, четыре пожара локализованы.

С начала года в Приморье зарегистрировали более 150 лесных пожаров на площади более 10 тыс. га, это вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года.