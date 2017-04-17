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Власти ЯНАО направят 387 млн рублей на доставку товаров для оленеводов в тундру

В стране
17 апреля, 15:20 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 17, апреля. /ТАСС
Сумма господдержки деятельности факторий в ЯНАО увеличивается ежегодно
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 апреля. /ТАСС/. Более 380 млн рублей будет выделено в 2017 году в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) на доставку товаров семьям оленеводов и содержание факторий - имущественных комплексов производственного типа в тундре, ориентированных на прием мяса, рыбы, дикоросов. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора региона.

"Государственную поддержку деятельности факторий в части обслуживания, возмещения затрат на доставку товаров и приобретения дров для бесплатного обеспечения тундрового населения осуществляет департамент агропромышленного комплекса, торговли и продовольствия ЯНАО. Ежегодно сумма господдержки увеличивается: так, если в 2015 году ее объем составил 338 млн рублей, то в минувшем - 361 млн. На 2017 год запланировано 387 млн рублей", - сказали в пресс-службе.

В ЯНАО насчитывается 56 факторий. "В рамках государственной программы в сфере агропромышленного комплекса за последние четыре года на Ямале обустроено 17 факторий - по шесть в Тазовском и Приуральском районах и пять в Ямальском. Для их нужд приобретены электростанции, магазины, склады, медпункты, холодильное оборудование, пекарни, столовые, жилые мобильные комплексы, цеха по первичной обработке рыбы, емкости для хранения топлива", - добавили в пресс-службе.

По данным властей, ежегодно на факториях обслуживается около 22 тыс. человек, заготавливается в среднем 1,5 тыс. тонн продукции традиционных отраслей хозяйствования коренных малочисленных народов Севера - рыба, дикоросы, пантовая продукция северного оленя (рога), а также хлеб, который выпекается непосредственно на факториях.

"Преимущественной функцией факторий является прием, заготовка и вывоз сельскохозяйственной продукции, но часть из них выполняют и важные социальные задачи. Так, на пяти факториях функционируют образовательные центры по дошкольному образованию и предшкольной подготовке. Некоторые фактории предоставляют социальные услуги и медицинскую помощь - в прошлом году на факториях Паюта, Танамо, Порц-Яха, Яхады-Яха была организована постоянная работа фельдшеров, а более чем на 30 факториях имеются приспособленные помещения под медицинские пункты", - уточнили в пресс-службе.

В ЯНАО проживает порядка 42 тыс. представителей коренных народов, почти 17 тыс. из них ведут кочевой образ жизни, занимаясь оленеводством и рыболовством. Ямальский и Гыданский полуострова являются исторической родиной для хантов, ненцев, коми-ижемцев, селькупов.

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