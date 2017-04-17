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Министр труда Омской области отказался избираться на пост мэра города

В стране
17 апреля, 16:55 UTC+3 ОМСК /Корр. ТАСС, Алексей Петров
Таким образом, на пост мэра Омска претендует только один человек - бизнесмен Андрей Ерошевич
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ОМСК, 17 апреля. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Министр труда и социального развития Омской области Владимир Куприянов, прошедший в финальный этап выборов мэра Омска, добровольно отказался от избрания на этот пост, сообщила корр. ТАСС начальник информационного управления горсовета Ирина Серебренникова. Список кандидатов на должность главы городской администрации сократился до одного человека - предпринимателя и общественника Андрея Ерошевича.

"То, что один из двух кандидатов написал заявление об отказе в участии в выборах, не лишает второго кандидата возможности пройти процедуру выборов. Для победы ему необходимо набрать 19 апреля более 20 голосов. В противном случае выборы могут быть признаны несостоявшимися, тогда вся процедура избрания главы города запускается заново", - сказала Серебренникова.

Изначально в списке было 23 кандидата, однако комиссия отказала в регистрации 6 претендентам из-за отсутствия ряда необходимых документов. Заместитель председателя правительства Омской области Станислав Гребенщиков, который считался главным претендентом на пост мэра Омска, снялся 13 апреля с выборов по состоянию здоровья. 17 апреля Следственный комитет РФ возбудил в отношении чиновника уголовное дело по подозрению в злоупотреблении служебными полномочиями.

Полномочия действующего мэра Омска Вячеслава Двораковского истекают 11 июля. Выборы 2017 года станут первыми, когда главу городской администрации будут выбирать депутаты горсовета.

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