Экологи призвали проверять все предприятия, работающие с природным газом в Омске

ОМСК, 17 апреля. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Контролирующие органы не должны ограничиваться проверкой омских предприятий, работающих с чистым этилмеркаптаном - им следует расширить круг подозреваемых в загрязнении атмосферы до всех компаний, использующих уже смешанный с этим веществом природный газ, заявил журналистам директор природоохранных программ общероссийской общественной организации "Зеленый патруль" Роман Пукалов. В настоящий момент источник выбросов этилмеркаптана, на запах которого жители Омска периодически жалуются с 10 марта, до сих пор не обнаружен.

"Контролирующие органы не должны исключать из проверки предприятия, использующие уже одорированный этилмеркаптаном газ. Хотя пробы показали чистый этилмеркаптан, без углеводородов, если была утечка природного газа, то метан, который легче воздуха, просто улетучился, а тяжелый этилмеркаптан остался у земли", - пояснил эколог.

Он отметил, что облако этилмеркаптана могло несколько дней "гулять" по городу, прежде чем рассеялось. "Вообще мы считаем, что выбросы были в ночь с 7 на 8 марта. Девятого марта ветер повернулся на город, и все почувствовали запах", - отметил Пукалов.

По его мнению, из списка подозреваемых однозначно можно исключить буферные пруды Омского нефтезавода, которые изначально обвинил в загрязнении омский Росприроднадзор. "Мы были там в разное время суток, ведутся работы, этилмеркаптана нет ни по запаху, ни по приборам. Он и не мог здесь быть - он бы всплыл на поверхность воды и испарился", - добавил представитель "Зеленого патруля".

Жители Омска жалуются на резкий химически запах с 10 марта, когда в городе было зафиксировано 400-кратное превышение концентрации этилмеркаптана, используемого в качестве добавки к природному газу для предупреждения о возможной утечке. Газ является токсичным, числится в списке сильнодействующих ядовитых веществ.

13 апреля губернатор Омской области Виктор Назаров обратился к министру природных ресурсов и экологии РФ Сергею Донскому с просьбой направить в регион специалистов, которые помогут найти источник загрязнения воздуха в Омске. Он также попросил министра рассмотреть в максимально короткий срок вопрос увеличения количества измерительного оборудования и дооснащения сети стационарных постов наблюдения.