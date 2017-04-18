Соревнования по сбору мусора "Чистые игры" пройдут 22 апреля в четырех городах РФ

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Сразу четыре российских города 22 апреля станут площадкой для проведения соревнований по сбору мусора "Чистые игры", которые проводятся при поддержке Агентства стратегических инициатив (АСИ). Об этом сообщили в пресс-службе организации.

"22 апреля в Международный день Матери-Земли впервые одновременно в 4 городах России пройдет акция "Чистые игры" - в Москве, Челябинске, Махачкале и Хабаровске", - говорится в сообщении.

В этом году к акции планируют присоединиться 23 российских города. Чтобы принять участие в игре, нужно зарегистрировать команду на сайте проекта "Чистые игры". В день игры нужно прийти на место старта, где организаторы выдадут карты, перчатки, мешки и инструкции по раздельному сбору. Время игры - 2 часа, за которые важно получить как можно большую сумму баллов, которая складывается из количества собранного мусора.

"Также учитывается слаженность действий команды, раздельный сбор мусора (так он "стоит дороже"), фотографии и чекины, сделанные участниками, правильные ответы на загадки. За игровые баллы можно приобрести дополнительный инвентарь, тачки и лопаты", - поясняется в релизе.

По словам лидера проекта Дмитрия Иоффе, "Чистые игры" позволяют по-новому взглянуть на стандартную процедуру уборки. "Осознание своих сил и ответственности способствуют тому, что люди начинают задумываться, как организовать более эффективное управление отходами дома, на работе или в вузе. Кто-то начинает собирать батарейки и лампочки, кто-то переходит на эко-сумки вместо одноразовых пакетов, а кто-то добивается установки контейнеров для раздельного сбора у себя во дворе", - отметил он.

Битва за чистоту

Проект "Чистые игры" реализуется с 2014 года в Санкт-Петербурге и приобретает популярность в других регионах. За 2,5 года в разных регионах страны проведено более 40 игр, в которых приняли участие 4 тыс. человек и собрано почти 120 тонн мусора.

Проект "Экологическая программа по очистке природных и городских территорий от бытового мусора "Чистые игры" поддержан Агентством стратегических инициатив и Федеральным агентством "Росмолодежь".

В Москве эко-квест пройдет в рамках ВузЭкоФеста-2017. В Челябинске организаторы мероприятия - общественное движение "Пояс жизни". В Махачкале "Чистые игры" проводятся по инициативе и при поддержке администрации города, а в Хабаровске организатором выступила общественная организация "Добровольцы Хабаровска".