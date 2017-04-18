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Реконструкция Ледового побоища под Псковом соберет около 3 тыс. зрителей

В стране
18 апреля, 15:23 UTC+3 ПСКОВ ПСКОВ 18, апреля. /ТАСС
Впервые в военно-историческом фестивале, который пройдет 21-22 апреля, с обеих сторон примет участие большая конная дружина
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ПСКОВ, 18 апреля. /ТАСС/. Реконструкция Ледового побоища - битвы 1242 года, состоявшейся на льду Чудского озера под Псковом, соберет более 150 участников исторических клубов и около 3 тыс. зрителей. Впервые в военно-историческом фестивале, который пройдет 21-22 апреля, с обеих сторон примет участие большая конная дружина, сообщил  ТАСС член оргкомитета фестиваля Олег Лукьянов.

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"На реконструкцию битвы между воинами Александра Невского и рыцарями Тевтонского ордена впервые привезут свыше 20 специально подготовленных для участия в показательном сражении лошадей из конюшен Петербурга, Подмосковья и Владимирской области", - сказал он, отметив, что количество зрителей будет зависеть от погоды.

По его словам, участники исторических клубов из Москвы, Санкт-Петербурга, Пскова, Тулы, города Радужный 22 апреля покажут реконструкцию знаменитой битвы. Как считают ученые, сражение произошло у деревни Самолва в Псковской области, где последние десять лет проходит исторический фестиваль "Ледовое побоище". Здесь же располагается Музей истории экспедиции Академии наук СССР по уточнению места легендарного сражения 1242 года.

Как сообщают организаторы юбилейного фестиваля, перед началом мероприятия в церкви Михаила Архангела в деревне Кобылье Городище пройдет панихида по воинам дружины князя Невского, а возле храма - торжественный митинг. Также в субботу реконструкторы примут участие в пешем турнире и конных маневрах.

Победа дружины Невского в битве с немецкими рыцарями вошла в историю как символ мужества и величия русского народа. Дата исторического сражения - 18 апреля - является Днем воинской славы России.

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