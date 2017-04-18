Власти Севастополя планируют увеличить долю севастопольского вина на рынке РФ до 10%

СЕВАСТОПОЛЬ, 18 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Мединский/. Власти Севастополя планируют, что реализация стратегии социально-экономического развития региона позволит увеличить долю севастопольского вина на российском рынке до 7-10%. Об этом сообщил врио губернатора города Дмитрий Овсянников.

"В общей сложности инвестиции в реновацию существующих виноградников и закладку новых до 2030 года превысят более 20 млрд рублей, эти затраты окупятся и позволят добиться увеличения доли Севастополя на внутрироссийском рынке натуральных вин до 7-10%", - сказал Овсянников, добавив, что к 2030 году площадь виноградников достигнет 10 тыс. га, тем самым увеличившись более чем в два раза, а севастопольские виноделы будут производить до 60 млн бутылок в год - втрое больше, чем сейчас.

Представляя стратегию развития Севастополя, глава города также сообщил о планах по развитию рыбной промышленности. "Рыбопромысловый флот практически утрачен, а тот, что остался, морально устарел. Для того чтобы восстановить океанический рыбный промысел, необходимо обновить не менее 20 судов. Нам необходимо восстановить в Севастополе промышленный комплекс полного цикла по вылову, хранению и переработке рыбы", - добавил Овсянников.

По словам Овсянникова, благодаря запланированным мерам поддержки к 2024 году в полтора раза увеличится вылов рыбы - с почти 40 тыс. тонн в 2016 году до 60 тыс. тонн, а объемы производства консервов должны вырасти с 44,6 тыс. до 60 тыс. банок в год. Помимо этого он отметил, что в Севастополе планируется развивать не только рыбный промысел в открытом море, но и эффективно выращивать морепродукты. "При благоприятном сценарии к 2030 году ежегодный объем производства ценных пород рыб, мидий и иных морепродуктов достигнет 700 тонн", - добавил он.

Планы по развитию приоритетных отраслей экономики, в том числе судостроения и судоремонта, высокотехнологичного машиностроения, виноградарства и виноделия, рыбопромышленной отрасли отражены в стратегии социально- экономического развития города до 2030 года, которую планируется принять в качестве регионального закона летом этого года.

Уже сейчас власти и местные виноделы работают над созданием бренда "Терруар Севастополь", который будет представлен не только в России, но и на международном уровне. Отдельным направлением развития выделен также и гастрономический туризм, связанный с развитием рыбопромышленного комплекса, когда гости города будут иметь возможность попробовать свежевыловленные морепродукты.