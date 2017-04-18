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Кокорин: запреты в онлайн-торговле не решат проблемы в сфере защиты прав потребителей

В стране
18 апреля, 17:20 UTC+3 ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД НОВГОРОД 18, апреля. /ТАСС
Губернатор Курганской области также отметил, что структура потребления динамично меняется
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Губернатор Курганской области Алексей Кокорин

Губернатор Курганской области Алексей Кокорин

© Донат Сорокин/ТАСС

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 18 апреля. /ТАСС/. Запреты в области электронной коммерции не решат проблемы в сфере защиты прав потребителей. Об этом в ходе доклада на заседании президиума Государственного Совета "О национальной системе защиты прав потребителей" сообщил глава рабочей группы, губернатор Курганской области Алексей Кокорин.

"Пока в мире не найдено универсального способа защиты прав потребителей. Рабочая группа считает, что запреты в этой области (электронной коммерции - прим. ТАСС) проблем не решат. Россия должна вести работу на международных площадках, найти единые подходы к регулированию этого рынка, включая решение вопросов трансграничной торговли", - сказал Кокорин.

Он отметил, что структура потребления  динамично меняется. "Люди переходят в онлайн-режим, покупатель самостоятельно выходит на мировые рынки. И здесь потребителям не всегда удается защитить свои права", - пояснил Кокорин.

Как сообщилось, рабочая группа по подготовке заседания президиума Госсовета под руководством губернатора Курганской области Кокорина и руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой определила наиболее проблемные сферы, в которых граждане как потребители менее всего защищены. Согласно отчету рабочей группы, новыми вызовами для национальной системы защиты прав потребителей являются развитие глобальных рынков товаров и услуг, активный переход потребительских правоотношений в онлайн-режим. Сферами, требующими пристального внимания с точки зрения защиты прав потребителей, являются финансовые услуги, электронная коммерция, трансграничная торговля товарами и услугами.

Защита пенсионеров

Рабочая группа Госсовета предложила разработать специальные нормы поддержки, которые оградят социально-уязвимые слои населения от интернет-мошенников. 

"Люди переходят в онлайн-режим, покупатель самостоятельно выходит на мировые рынки здесь потребителям не всегда удается защитить свои права. Рабочая группа считает, что необходимы специальные нормы, поддерживающие социально-уязвимые слои населения - это дети, люди пожилого возраста, инвалиды, малоимущие. Словом те, у кого не хватает знаний и опыта пользоваться интернетом, кто в силу своей доверчивости, ограниченных материальных, физических возможностей становятся жертвами мошенников", - сказал он.

Кокорин добавил, что социально-уязвимым слоям населения необходима дополнительная защита. "У всех на слуху случаи, когда инвалидам отказывают в перевозке, когда дети не защищены от вредных сайтов. Мы предлагаем повысить ответственность для тех предпринимателей, которые умышленно злоупотребляют уязвимостью потребителя", - отметил он. 

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