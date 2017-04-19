Выпуск автомобилей на заводе Great Wall в России начнется в 2019 году

Путин поддержал Евгения Савченко в намерении избираться на пост главы Белгородской областиПолитика 19 апреля, 17:25
Мутко: заявления сенатора США о лишении РФ права проведения ЧМ-2018 не связаны со спортомСпорт 19 апреля, 17:24
Геркус считает, что "Локомотив" в весенней части сезона пожинает плоды планомерной работыСпорт 19 апреля, 17:14
Сенсор пота упростит диагностику опасных болезнейСоциальная ответственность 19 апреля, 17:13
Мутко отметил важность признания спортсменами своей вины в нарушении антидопинговых правилСпорт 19 апреля, 17:12
Геркус: "Локомотив" попытается сохранить в команде футболиста МиранчукаСпорт 19 апреля, 16:58
Украина готова экстренно запустить ТЭС в связи с резким похолоданиемМеждународная панорама 19 апреля, 16:57
Британские депутаты проголосовали за проведение досрочных парламентских выборов 8 июняМеждународная панорама 19 апреля, 16:52
"Локомотив" намерен выкупить арендованного у "Рубина" футболиста КверквелиюСпорт 19 апреля, 16:47
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ШАНХАЙ, 19 апреля. /Корр. ТАСС Иван Каргапольцев/. Производство автомобилей HAVAL H6 на заводе китайской компании Great Wall в Тульской области должно начаться к концу 2019 года. Об этом сообщил журналистам губернатор области Алексей Дюмин, посетивший открытие 17-й Международной выставки автомобильной индустрии в Шанхае.
"Мы синхронизовали все позиции по той дорожной карте, которая была представлена. Наши коллеги просят ускориться по инфраструктуре строительства железной дороги и автомобильной трассы, которая будет способствовать развитию предприятия", - сказал губернатор.
Отвечая на вопрос о том, когда начнется производство, Алексей Дюмин сообщил: "По нашим планам, в конце 2019 года". "Прошла презентация того автомобиля (HAVAL H6, прим. ТАСС), который будет сходить с конвейера завода китайских партнеров на нашей территории. Для меня это важно. Автомобиль, который был сегодня презентован, отвечает современным требованиям и условиям жесткой конкуренции, которую китайцы выдерживают", - сказал губернатор, выразив уверенность в том, что данный автомобиль будет интересен российским покупателям.
"60% локализации предприятия мы планируем на территории России. Это важный аспект. И самое главное, наши китайские партнеры и мы уверены, что автомобиль найдет свое применение не только на территории Тульской области и России, но также будут осуществляться экспортные поставки в другие страны", - сказал он, уточнив, что по объемам производства на данный момент речь идет о 100-150 тыс. автомобилей в год.