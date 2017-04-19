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Выпуск автомобилей на заводе Great Wall в России начнется в 2019 году

В стране
19 апреля, 16:37 UTC+3 ШАНХАЙ /Корр. ТАСС, Иван Каргапольцев
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин отметил конкурентоспособность автомобиля HAVAL H6 на международном рынке
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ШАНХАЙ, 19 апреля. /Корр. ТАСС Иван Каргапольцев/. Производство автомобилей HAVAL H6 на заводе китайской компании Great Wall в Тульской области должно начаться к концу 2019 года. Об этом сообщил журналистам губернатор области Алексей Дюмин, посетивший открытие 17-й Международной выставки автомобильной индустрии в Шанхае.

"Мы синхронизовали все позиции по той дорожной карте, которая была представлена. Наши коллеги просят ускориться по инфраструктуре строительства железной дороги и автомобильной трассы, которая будет способствовать развитию предприятия", - сказал губернатор.

Отвечая на вопрос о том, когда начнется производство, Алексей Дюмин сообщил: "По нашим планам, в конце 2019 года". "Прошла презентация того автомобиля (HAVAL H6, прим. ТАСС), который будет сходить с конвейера завода китайских партнеров на нашей территории. Для меня это важно. Автомобиль, который был сегодня презентован, отвечает современным требованиям и условиям жесткой конкуренции, которую китайцы выдерживают", - сказал губернатор, выразив уверенность в том, что данный автомобиль будет интересен российским покупателям.

"60% локализации предприятия мы планируем на территории России. Это важный аспект. И самое главное, наши китайские партнеры и мы уверены, что автомобиль найдет свое применение не только на территории Тульской области и России, но также будут осуществляться экспортные поставки в другие страны", - сказал он, уточнив, что по объемам производства на данный момент речь идет о 100-150 тыс. автомобилей в год.

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