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Дни Москвы пройдут в семи регионах России в 2017 году под знаком памятных дат

В стране
19 апреля, 13:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, апреля. /ТАСС
Дни Москвы пройдут в Брянской области, в Республике Бурятия, в Ярославской области, в Сахалинской области, в Пермском крае и в Севастополе
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МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Дни Москвы пройдут в семи регионах страны в 2017 году, сообщил руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей столицы Виталий Сучков.

"В 2017 году запланировано проведение Дней Москвы в семи регионах, ответных дней регионов - пять встреч", - сказал Сучков.

Дни Москвы пройдут в Брянской области 26-27 мая, в Республике Бурятия - 13-14 июля, в Ярославской области - 27-28 июля, в Сахалинской области - 17-18 августа, в Пермском крае - 2-3 сентября, в Севастополе - 7-8 сентября. Ответные дни регионов начнутся с Дней Ленинградской области, они пройдут 11-13 мая, затем 6-8 июня - Дни Астраханской области, 24-25 августа - Дни Саратовской области, 12-13 октября - Дни Иркутской области, 16-19 декабря - Дни Республики Саха (Якутия).

В этом году Дни Москвы в регионах и ответные дни регионов в столице пройдут под знаком нескольких памятных дат. "В этом году мы отмечаем 90-летие со дня образования Ленинградской области, 25-летие Республики Ингушетия, 80-летие Иркутской области, 385-летие вхождения Республики Саха (Якутия) в состав Российского государства, 95-летие образования Якутской автономной республики", - отметил Сучков.

В рамках Дней Москвы в регионах проходят деловые совещания концерты, выставки, передача книг местным библиотекам, встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и участниками обороны Москвы. Также подводятся итоги традиционного конкурса "Моя Москва", который стартует за 1,5 месяца до Дней Москвы в регионе. 15 победителей получают путевки в столицу на двоих, в нее входят оплаченные переезд/перелет, трансфер, проживание, экскурсионная программа.

На сегодняшний день у Москвы установлены договорные отношения с 78 регионами России. В 2016 году были заключены или актуализированы договорные документы с Республиками Крым, Татарстан, Ставропольским краем, Тверской, Тульской, Оренбургской, Саратовской, Ярославской, Смоленской областями.

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