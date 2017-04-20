Большинство гостиниц и отелей Красноярска занято участниками КЭФ-2017

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КРАСНОЯРСК, 20 апреля. /ТАСС/. Большинство гостиниц и отелей Красноярска в дни проведения XIV экономического форума, с 20 по 22 апреля, заняты гостями и участниками саммита. Без предварительной записи номер забронировать практически невозможно.
В отеле "Красноярск" ТАСС сообщили, что свободными остались несколько дорогих номеров стоимостью 9 тыс. рублей в сутки. "Все недорогие номера уже давно забронированы, осталось лишь несколько дорогих номеров", - рассказали в отеле. В гостинице "Октябрьской" свободных номеров на 20-22 апреля нет. Такая же ситуация в большинстве других отелей города.
Основными партнерами форума стали девять гостиниц и отелей Красноярска с суммарным фондом более 1,3 тыс. номеров. Как отметили в оргкомитете, в Красноярске не используют опыт Международного арктического форума в Архангельске, где часть гостей, по собственному желанию, просила предоставить жилье в арендованных квартирах. "Размещаем участников форума, в гостиницах и отелях, и никаких нареканий и пожеланий по аренде квартир к нам не поступало", - пояснили ТАСС в оргкомитете.
Ажиотажный спрос на гостиничные номера не вызывает удивления. Ожидается, что XIV Красноярский экономический форум посетит более 5 тыс. человек. "О том, что форум интересен, говорит количество участников, мы ожидаем регистрацию 5 тыс. человек. В работе форума примут участие представители 20 государств, в том числе и стран, с которыми у нас есть и экономические противоречия", - заявлял ранее на пресс-конференции в ТАСС губернатор Красноярского края Виктор Толоконский.
В оргкомитете уверены, что все гости и участники форума останутся довольны и размещением, и предложенной программой мероприятий, в том числе и культурных.
В отличие от прошлого года, в 2017 году Красноярский экономический форум проходит не в феврале, а в конце апреля. Это было сделано для того, чтобы развести его по времени с инвестиционным форумом в Сочи, традиционно проходящим также в феврале. Первые два форума в Красноярске, в 2004 и 2005 годах, проходили именно в апреле, форум 2006 года прошел в мае, и начиная с 2007 года, это мероприятие проводилось в основном в феврале.
По данным Гидрометцентра, 20-21 апреля участников форума в Красноярске ожидают небольшие осадки, днем температура воздуха составит 6-8 градусов тепла. Ночью же возможны и заморозки. В заключительный день работы форума, 22 апреля, в Красноярске потеплеет до 12 градусов.
Красноярский экономический форум стартует 20 апреля и завершится 22 апреля. Его главная тема - "Российская экономика: повестка 2017-2025". ТАСС является стратегическим информационным партнером форума.