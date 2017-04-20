В Петербурге почтили память кинодокументалиста, возрождавшего церковную жизнь в Арктике

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 апреля. /Корр. ТАСС Наталия Михальченко/. В Петербурге почтили память кинорежиссера и оператора Александра Якубовского (1953-2015), внесшего большой личный вклад в возрождение церковной жизни в храмах Арктической зоны - Мурманской, а затем и Североморской епархий. С середины 1990-х гг., по благословению митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Иоанна (Снычева), он регулярно совершал поездки между Петербургом и возрождающимися храмами русского Севера, обеспечивая их всем необходимым - предметами для богослужения, церковной литературой и т. д. Вечер памяти Александра Якубовского состоялся в Свято-Духовском центре Александро-Невской Лавры.

Якубовский способствовал установлению связи между Петербургской епархией, уже окрепшей и набравшейся опыта, как в духовных делах, так и в предметном наполнении храмов, и молодой Мурманской епархией, выделившейся из Архангельской в 1993 году. "Он возил туда из Петербурга все: книги, богослужебные предметы, и однажды даже специальный творог, который был нужен для изготовления творожной пасхи, а найти его в Мурманске не было никакой возможности", - пояснила ТАСС жена режиссера Елена Якубовская.

Возрождение православных храмов на Кольском полуострове шло самыми разными способами - где-то прихожане восстанавливали храмы, где-то помогали власти и бизнес. В настоящее время процесс возрождения храмов на Кольском полуострове практически завершен, из Мурманской епархии в 2013 году выделилась еще одна - Североморская.

Данный опыт позволил Якубовскому снять вместе с режиссером Валентиной Гуркаленко на студии "Леннаучфильм" картины "Рюрик и его братья в легендах, преданиях и народной памяти", "Олег Вещий", "Валерий Гаврилин: Весело на душе", "Спас-камень", как режиссер и оператор в одном лице создал фильм "Повесть об Оптиной пустыни".

Любимым приемом Якубовского было кинонаблюдение, что характерно для многих мастеров Ленинградской студии документальных фильмов, где он долгие годы работал. Этот прием был применен и в дипломной работе Александр Якубовского "Встреча", рассказывающем о первом в истории масштабном праздновании Дня победы в 1975 году. Этот фильм на вечере памяти показали полностью.

Александр Якубовский (30.08.1953-17.04.2015) - оператор, режиссер, сценарист документального кино, заслуженный работник культуры РФ. В 1976 году окончил ВГИК - мастерская авторов-операторов, работал на Дальневосточной студии кинохроники, Ленинградской студии документальных фильмов, "Леннаучфильм", снимал сюжеты кинохроники для киножурналов "Дальний Восток", "Наш край", "Ленинградская хроника", "Ровесники", "Новости дня", снял 25 фильмов. Награжден дипломом "Лучшая операторская работа" на фестивале "Леннаучфильм-2005" и дипломом "За лучшую операторскую работу" в документальном конкурсе на XV Международном кинофоруме "Золотой Витязь" 2006 года за фильм "Валерий Гаврилин: Весело на душе".