Красноярский край окажет содействие связи судоходства по Енисею и СМП

КРАСНОЯРСК, 20 апреля. /ТАСС/. Красноярский край готов поддержать проекты по развитию связи судоходства по Енисею и Северному морскому пути (СМП). Об этом в ходе конгресса "Сибирский плацдарм" в рамках Красноярского экономического форума (КЭФ-2017) сказал губернатор региона Виктор Толоконский.

"СМП может быть эффективнее и масштабнее, если его связать с Енисеем. Но сейчас бюджет края не сможет инвестировать в эти программы. Скорее от него (правительства края - ТАСС) должны быть организационные и лоббисткие усилия", - сказал Толоконский, подчеркнув, что власти края готовы оказывать содействие таким проектам.

Он добавил, что Енисей одна из немногих рек Сибири, где сохранены крупные грузовые судоходные перевозки. По его словам, привлечение ледоходных судов в район Енисея может расширить время навигации по реке, которое обычно осуществляется с мая по октябрь.

Основным перевозчиком грузов по Енисею и его притокам является Енисейское речное пароходство. Предприятие обладает самым мощным в регионе сухогрузным и танкерным флотом, в его распоряжении находятся около 650 судов. Основной акционер пароходства - ГМК "Норильский никель".

Красноярский экономический форум открывается в четверг и завершится 22 апреля. Его главная тема - "Российская экономика: повестка 2017-2025". ТАСС является стратегическим информационным партнером форума.