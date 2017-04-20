В Красноярском крае построят комплекс утилизации отходов за 1,6 млрд руб.

КРАСНОЯРСК, 20 апреля. /ТАСС/. Компания "Экоресурс" планирует построить в Емельяновском районе Красноярского края комплекс утилизации отходов общей стоимостью около 1,6 млрд рублей. Первая очередь комплекса заработает в этом году, сообщила ТАСС руководитель отдела экономического планирования компании Мария Тарасенко.

"На данный момент спроектирован комплекс на территории 122 га. Он включает в себя размещение отходов как твердых коммунальных, так и промышленных, объекты сортировки и глубокой переработки отходов", - сказала она.

По словам Тарасенко, комплекс позволит утилизировать различные отходы, в том числе те, с которыми в крае ранее не знали, что делать, такие, например, как агрохимикаты, просроченные семена и др. Те коммунальные и промышленные отходы, которые можно использовать вторично, например, древесину, комплекс будет перерабатывать. Компания называет комплекс технопарком, поскольку, помимо непосредственно сортировки и переработки отходов, он будет нацелен на апробацию и испытание новых технологий в этой области, предлагаемых различными разработчиками.

Первая очередь комплекса, включающая полигон размещения твердых коммунальных отходов, будет сдана в конце 2017 года, а весь комплекс будет сдан в 2019 году, добавила Тарасенко. Финансируется проект за счет частных инвесторов.

Красноярский экономический форум проходит с 20 по 22 апреля. Его главная тема - "Российская экономика: повестка 2017-2025". ТАСС является стратегическим информационным партнером форума.