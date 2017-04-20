Спасти Волгу: как сохранить главную водную артерию России

Программа по улучшению экологической ситуации на Волге, которую анонсировал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, является крайне необходимой. Если не принять меры, страна рискует потерять свою главную водную артерию, которая вместе с бассейном занимает территорию, равную 13% площади Европы, рассказали ТАСС опрошенные эксперты. Среди ключевых проблем реки ученые назвали загрязняющие стоки, сокращение популяции рыбы и зарегулированность гидрорежима.

Проект назрел давно

Как сообщил 19 апреля Медведев, правительство РФ в ближайшие полтора-два месяца подготовит проект закона об оздоровлении реки.

Волгу надо спасать, если мы хотим ее сохранить

Среди основных проблем Волги он назвал сбросы вредных веществ от промышленных и сельскохозяйственных предприятий, необходимость оздоровления притоков, проведения дноуглубительных работ и принятие мер по поддержанию биоразнообразия.

Проект закона назрел давно, считает президент Волгоградского отделения Российской экологической академии Владимир Лобойко, доктор технических наук, профессор, заслуженный эколог России. "Волгу надо спасать, если мы хотим ее сохранить", — сказал он ТАСС.

"Экстремально грязные воды"

Конкретные проблемы Волги в республике стандартны для всего Поволжья, считает заместитель директора по научной работе Института проблем экологии и недропользования Академии наук Республики Татарстан Дмитрий Иванов. "Река является приемником сточных вод всех промышленных предприятий… Это поверхностный сток судосбора, который несет органические удобрения, азот, фосфор, значительное количество взвешенных частиц, которые принимают участие в заилении водоемов и в мельчении Волги", — говорит ученый.

Река — приемник сточных вод всех промышленных предприятий

Иванов добавил, что в республике находится крупнейшее в Европе Куйбышевское водохранилище, которое фактически регулирует весь сток Средней Волги. От состояния воды в нем зависит качество и количество воды в Нижней Волге. По данным Минприроды РФ, воды Куйбышевского водохранилища в 2015 году характеризовались как "загрязненные", в зоне влияния городов Нижнекамска и Набережных Челнов как "экстремально грязные", в районе Саратовского водохранилища — "слабозагрязненные", в Нижней Волге — "грязные".

ГЭС губят реку

Экологические проблемы Волги во многом обусловлены строительством на ней каскада гидроэлектростанций (ГЭС). Об этом ТАСС рассказал ученый-эколог и общественный деятель, председатель центрального совета общественной экологической организации "Российская зеленая лига" Сергей Симак.

"Одна из главных проблем Волги связана с ее зарегулированностью, с ее гидрорежимом. По сути, реки Волги как таковой сейчас нет, есть лишь каскад ГЭС и водохранилищ, каскад прудов, а это совершенно другая экосистема, отличная от речной", — отметил Симак.

Волги как таковой сейчас нет, есть лишь каскад ГЭС и водохранилищ

По его словам, неоптимальный гидрорежим усугубляет загрязнение реки. В водохранилищах вода застаивается и сильно прогревается летом, при этом повышается содержание органики, активно развиваются сине-зеленые водоросли, которые приводят к так называемому цветению воды. Вода насыщается токсинами, в ней уменьшается содержание кислорода, что вызывает гибель рыбы и других обитателей экосистемы.

"Грубейшее нарушение правил использования водохранилищ Волжско-Камского каскада гидростанций на Волге значительно усложняет водопользование большинству отраслей народного хозяйства", — согласен с ним и Владимир Лобойко.

Хотелось бы не карасей, а стерлядь

Волга издавна славилась рыбным промыслом, здесь добывалась ценная стерлядь, щука, сом, судак и другие виды рыб. Однако рыбные запасы реки стремительно исчезают, считают ученые.

"Это тоже проблема. Численность основных видов промысловых рыб сокращается из-за загрязнения водоема и браконьерства. На Волге, конечно, стоило бы пополнить популяцию рыб, чтобы у нас в сетях был не только карась всем знакомый, но и щука, и сом, и стерлядь, и другое разнообразие видов рыб", — считает Дмитрий Иванов.

Чтобы сохранить рыбные запасы, нужно ограничить промысел

Категоричнее высказывается директор Астраханского биосферного заповедника (расположен в низовьях дельты Волги) Николай Цымлянский. "Чтобы сохранить рыбные запасы, нужно ограничить промысел, другого варианта нет. Также необходимо восстанавливать естественные нерестилища, активизировать работу рыбоохраны", — уверен ученый.

Кроме того, для восстановления рыбных ресурсов нужно правильно управлять паводком. "Паводок, который начинается вовремя, очень важен, это большой плюс, в том числе для рыбы. При поздних паводках на нерестилище вода сильно нагревается, рыба получает шок, более того, в такой воде меньше кислорода — поэтому происходят катастрофы", — пояснил Цымлянский.

Деньги с умом

Медведев отметил, что для улучшения экологической ситуации на Волге потребуется около 200 млрд рублей. В целом ученые и эксперты сходятся во мнении, что этой суммы будет достаточно для достижения цели.

"Главное, чтобы эти деньги были потрачены с умом. Если обратятся к ученым, мы готовы совместно с нашими коллегами и исполнительными органами власти это обсудить, чтобы действительно деньги были потрачены не зря", — сказал Дмитрий Иванов.

Между тем регионы не ждут старта федеральной программы и сами реализуют собственные проекты. Как сообщили ТАСС в пресс-службе правительства Тверской области, сейчас в регионе для сохранения экологии Волги проводится реконструкция очистных сооружений в Конаковском районе. "Она должна пройти в два этапа — первый этап реконструкции канализационных очистных сооружений в городе Конаково и реконструкция очистных сооружений канализации в поселке Радченко Конаковского района", — рассказали в пресс-службе.