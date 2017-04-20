Сенатор от НАО считает своим приоритетом улучшение условий жизни коренных народов Арктики

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АРХАНГЕЛЬСК, 20 апреля. /ТАСС/. Новый член Совета Федерации от Ненецкого автономного округа Валентина Зганич приоритетом в своей работе назвала сохранение и улучшение условий жизни коренных народов Арктики. Об этом она сообщила ТАСС.
"Культура, моя работа меня всегда связывала с людьми Арктики. Я, как представитель коренного народа, хочу сказать, что для меня очень важны условия жизни моих соотечественников. В первую очередь, это сохранность территорий кочевых народов, землепользование, развитие оленеводства. Вместе с ними будут сохраняться культура и язык", - сказала она.
Собеседница агентства отметила, что пока определяет для себя сферу деятельности в Совете Федерации. Она не исключила, что ее опыт может быть востребован в комитете по социальным вопросам либо в сфере образования, науки и культуры.
52-летняя Зганич возглавляет Этнокультурный центр НАО, вся ее трудовая деятельность связана с Ненецким округом. Зганич окончила Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств, в совершенстве владеет ненецким языком.
Как отметил губернатор НАО Игорь Кошин, представляя нового сенатора на сессии Собрания депутатов автономии, "представитель коренных малочисленных народов Севера впервые войдет в состав верхней палаты российского парламента". По мнению главы региона, она будет продвигать решение важных для региона социальных вопросов, в том числе связанных с защитой интересов коренных малочисленных народов Севера, жителей тундры.
Назначение Зганич состоялось в связи со скоропостижной кончиной 4 апреля представителя от НАО в верхней палате парламента Вадима Тюльпанова. Кандидатура Зганич была в списке из трех человек, которые рассматривались в качестве сенаторов губернатором НАО на выборах в 2014 году.