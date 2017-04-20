На получение "дальневосточного гектара" ежедневно подаются около 1 тыс. заявок

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Число заявлений на получение "дальневосточного гектара" в регионах России достигло примерно 1 тыс. в день. Об этом сообщил журналистам заместитель руководителя Росреестра Андрей Приданкин.

"Сейчас мы все вместе вышли на поток порядка тысячи заявлений в день. Я считаю, это отличный показатель, отличный результат. Если оценивать тренд, то он идет вверх - 200 было у нас в день, 150, 300, сейчас тысяча... Я считаю, что мы все вместе занимаемся правильным делом и делаем это, на мой взгляд, неплохо", - сказал он.

Представитель Росреестра также отметил, что посетителями Федеральной информационной системы (ФИС) надальнийвосток.рф являются преимущественно молодые мужчины. Так, посетителям сайта являются 63,4% мужчин и 36,6% женщин, при этом 44% пользователей - в возрасте 25-34 года. "Из 4 млн визитов, ... которые мы обслужили на сайте, примерно половина, это около 2 млн - посетители из Приморского края, Москвы, Саратова и Якутии", - отметил Приданкин.

В свою очередь заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока Сергей Качаев отметил, что основной спрос на земельные участки по программе "Дальневосточный гектар" формируют жители Дальнего Востока - на их долю приходится порядка 85% всех заявлений. "Лидеры по количеству заявок - Приморский край, Хабаровский край, Якутия. Если мы говорим о лидерах по количеству поданных заявок не с Дальнего Востока, то это Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Краснодарском край и Свердловская область", - сказал он.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства в 2016 году, заявил о растущем интересе граждан к программе "дальневосточных гектаров" - уже подано 82 тыс. заявлений. По его словам, этот важный показатель символизирует проснувшийся интерес к работе в этом регионе.

Закон о "дальневосточном гектаре" вступил в силу 1 июня 2016 года, он реализуется поэтапно и подразумевает получение гражданами РФ бесплатно участка площадью 1 га на территории Дальнего Востока. Первыми право на выбор земельного участка получили жители девяти пилотных муниципальных районов (по одному из каждого субъекта в Дальневосточном федеральном округе). С 1 октября право оставить заявку на "дальневосточный гектар" было распространено на всех жителей Дальнего Востока, с 1 февраля 2017 года - на жителей других регионов России.