Российские хлебопеки готовятся работать в условиях безвозвратных поставок в супермаркеты

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Крупные производители хлебобулочных изделий по всей стране готовы работать при законодательном запрете на возврат нереализованной продукции торговыми сетями. Они подчеркивают, что, с одной стороны, это минимизирует их убытки, с другой - может привести к сокращению ассортимента в торговых сетях.

Роспотребнадзор ранее поддержал введение на законодательном уровне запрета на возврат непроданного хлеба или других продуктов с истекшим сроком годности производителю, отмечалось в письме, направленном руководителем ведомства Анной Поповой в адрес вице-спикера Госдумы, руководителя федеральной мониторинговой группы "Единой России" "Честная цена" Ирины Яровой. По словам вице-спикера, в вопросе возврата хлеба и покупатель, и производитель несут прямые и косвенные убытки.

Свести потери к нулю

Хлебопеки подтверждают, что сейчас несут огромные потери из-за возвратов непроданного хлеба. По словам члена правления Российского союза пекарей и управляющего Владимирского хлебокомбината Алексея Лялина, его предприятие до недавнего времени теряло до 165 тонн продукции в месяц.

"Фактически речь идет о подрыве продовольственной безопасности страны. Вы представьте, что наш комбинат почти 1,5 суток в месяц работал только "на помойку", потери предприятия от возвратов составляли порядка 7-9 млн рублей в месяц. Сейчас благодаря плановой работе по сокращению возврата непроданной продукции с торговой сетью "Пятерочка" удалось за два месяца в два раза сократить наши потери", - рассказал ТАСС руководитель одного из крупнейших производителей хлебобулочных изделий во Владимирской области.

Как сообщила ТАСС директор тверского хлебзавода ЗАО "Хлеб" и член правления Союза хлебопекарной промышленности России Нина Болгова, только в прошлом году ее завод потерял на возвратах 57 млн рублей. "57 млн у нас были потери от возвратов из крупных торговых сетей. 22 млн рублей заводу удалось вернуть за счет перепродажи и переработки "возвратного" хлеба. Остальное - это чистый убыток", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, предприятия, которые входят в Союз хлебопекарной промышленности России, в прошлом году из-за возвратов хлеба потеряли около 63 млрд рублей. "Это объем двух годовых бюджетов таких регионов, как Тверская область", - сообщила Болгова.

Речь о переработке хлебобулочных изделий пока не идет. Производители говорят о том, что их товар напрямую из торговых сетей после возврата выбрасывается.

Подход к формированию заказов

При этом хлебопеки уверены, что решение вопросов, связанных с обращениями в торговых сетях продукции, должны брать на себя сами ретейлеры. И такие примеры на рынке уже есть: опыт урегулирования поставок хлеба есть у торговой сети "Перекресток" (принадлежит X5 Retail Group), которая с января 2017 года реализует в Санкт-Петербурге пилотный проект по обнулению возвратов непроданной продукции.

Как рассказала ТАСС директор Северо-Западного филиала по связям с органами государственной власти и СМИ X5 Retail Group Ольга Волкова, Ассоциация "Хлебопеки Санкт- Петербурга" и компания X5 Retail Group отказ от возвратов осуществляют по единым методическим принципам, обеспечивающим одинаковые условия для всех поставщиков хлеба, сохранена добросовестная конкуренция. Следующий шаг реализации - торговые сети "Карусель" и "Пятерочка" (также принадлежат X5 Retail Group), где могут быть найдены новые бизнес-процессы. Участники проекта сошлись во мнении, что это уникальный положительный опыт, который станет основой для серьезных изменений во всей хлебопекарной отрасли.

Опыт работы Санкт-Петербургских магазинов распространен и на другие регионы присутствия торговой сети.

"Пятерочка" уже прекратила отправлять нам возвраты с 1 апреля, в сети сообщили, что к ним поступил такой запрет. Магазины "Магнит" сейчас экспериментируют с различными вариантами продолжения работы с просроченной продукцией, но к июлю 2017 года они тоже планируют отказаться от возвратов. Для нас это здорово, единственное опасение - как это скажется на продажах и на наличии продукции на полках", - отметила в беседе с ТАСС Мария Склярова, коммерческий директор ОАО "Сыктывкархлеб" (крупнейший производитель хлеба и хлебобулочных изделий в Республике Коми).

Заместитель руководителя ОАО "Первый Хлебозавод" - одного из крупнейших производителей хлеба и хлебобулочных изделий в Калининградской области - Виктория Зеленина рассказала ТАСС, что практика отношений с торговыми сетями сейчас должна быть построена на дисциплинированности розничных продавцов. К формированию заявок для хлебокомбинатов они должны подойти ответственнее.

"Мы как производители выступаем за корректность заявок от торговли, мы не категорично подходим к вопросу полностью безвозвратной торговли, но за то, чтобы заявки были корректные, за то, чтобы от торговой сети к нам возвращался минимум продукции - только то, что мы можем направить как промышленное предприятие в промпереработку, - говорит Зеленина. - Поэтому в целом мы поддерживаем инициативу Яровой, конечно, нужна дисциплинированность торговых сетей, чтобы они понимали ценность товара, а пока они не несут никакой ответственности, а все бремя несет производитель".

Оптимизация ассортимента

При этом региональные производители хлебобулочных изделий понимают, что в случае законодательного ввода запрета на возврат продукции им придется сократить ассортимент. Сети не будут готовы покупать в больших объемах, например, горячие пироги, булочки, плюшки или скоропортящиеся кондитерские изделия.

Часть региональных хлебопекарен уже готовы пойти на сокращение ассортимента, чтобы работать без возвратов. "Я понимаю, что торговые сети будут меньше заказывать нашей продукции, чтобы оптимизировать свою доходность, но и мы на 10% готовы сократить свой ассортимент. Сейчас думаем над тем, чтобы вывести из линейки продукции ту, что пользовалась наименьшим спросом, примерно 5-6 позиций из 25 наименований. Оставим только топовые сорта и эксклюзивы", - пояснил генеральный директор ЗАО "Вектор" из Пензенской области Федор Волков.

По словам представителей хлебопекарной отрасли, оптимизировать таким образом можно стандартную продукцию - хлеб, батоны, фасованные штучные изделия - бублики, баранки, палочки и сухарики. А вот штучные изделия могут просто исчезнуть из больших торговых сетей. С принятием законопроекта производителям придется скорректировать свои планы развития и сосредоточиться на выпечке социальных сортов хлеба, которые гарантированно возьмут торговые сети, считает генеральный директор ООО "Никольской хлеб" из Пензенской области Юрий Старкин.

Его фирменный магазин "Никольский хлеб" продает более 100 наименований хлеба и штучных изделий от французских булочек и до булок с маком, плюшек и пирожков. "Сетевикам важен длительный срок хранения, а у нас в фирменной торговле все с пылу с жару. В переработку уже непроданные булочки и батоны не пустишь. К вечеру идет уценка товара до 50% от себестоимости. Зато и план по выпечке регулируется от спроса на изделия", - рассказал Старкин.

Таким образом, в России может появиться спрос на семейные или мелкие частные пекарни, которые будут готовы сами производить и авторские сорта хлеба, выпеченные на малых предприятиях. Однако такой хлеб стоит дорого и не найдет спроса у массового потребителя, уверен эксперт.

Рыночное регулирование

Однако на рынке товаропроизводителей и продавцов есть мнение, что законодательно запрет на возврат продукции и в частности хлеба вводить не нужно. Эти процессы должен отрегулировать сам рынок. С этим мнением согласны в дирекции региональной торговой сети "Семья" (Калининград).

"Мы уважаем данное предложение, но все-таки мы полагаем, что рынок лучше знает, когда должна быть возвратная работа, а когда безвозвратная. Это нужно (возврат) не сетям даже - это нужно производителям, которые заинтересованы в том, чтобы их товар был представлен на полке целый день и в широкой ассортиментной матрице, заинтересованы продвигать свою продукцию", - сказал ТАСС представитель сети.

"Мы полагаем, что возвраты зависят от позиции самого производителя хлебобулочных изделий. То есть если производитель заинтересован в большем количестве продаж своего товара, то он будет реализовывать его весь день, постарается каким-то образом риск (отсутствия продаж) взять на себя. Возврат непроданной продукции дает производителю возможность произвести его переработку, например в панировочные сухари. Непроданный хлеб в таких случаях не ляжет грузом на торговую сеть и на цену товара", - добавил собеседник.