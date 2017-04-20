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В ГД предложили определить принадлежность археологических объектов на шельфе Черного моря

В стране
20 апреля, 16:49 UTC+3 ЯЛТА ЯЛТА 20, апреля. /ТАСС
По словам первого зампреда комитета нижней палаты парламента по культуре Елены Драпеко, другим важным вопросом является реставрация домов-памятников, в которых проживают люди
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ЯЛТА, 20 апреля. /ТАСС/. Реставрация жилых домов - памятников архитектуры - и вопрос принадлежности подводных археологических объектов на шельфе Черного моря остаются ключевыми проблемами в сфере культурного наследия. Такое мнение высказала на круглом столе Ялтинского международного экономического форума первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко.

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"Республика Крым обладает очень большим потенциалом подводной археологии. Мы столкнулись сегодня с чудовищной проблемой - граница субъекта РФ проходит по береговой границе, а все что находится на шельфе - это все чье? Мы ставим задачу перед нашим комитетом по культуре и Министерством культуры о том, что этот вопрос (принадлежности археологических объектов на шельфе - прим. ТАСС) требует немедленного разрешения", - сказала она.

Другим важным вопросом в сфере культуры, по мнению Драпеко, является реставрации домов-памятников, в которых проживают люди. "Проблема в том, что по Гражданскому кодексу собственник несет бремя содержания своей собственности и должен за свой счет проводить капитальный ремонт и реставрацию. Другой федеральный закон - 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия" говорит, что гражданин обязан сохранять в технически исправном состоянии, но не обязан его реставрировать", - сказала депутат. По ее словам, необходимо устранить возникающий люфт между средствами на капитальный ремонт дома и средствами, необходимыми на проведение реставрации.

Драпеко также отметила, что в РФ проведена всеобщая инвентаризация зданий-памятников. "Получили сведения о том, что в РФ на сегодняшний день 13 тыс. таких домов. К сожалению, из Республики Крым данных нет. Мы надеемся, что в ближайшее время в Минстрой такие сведения поступят", - добавила она.

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Третьей весомой проблемой, по ее словам, стало отсутствие интереса к "руинированным памятникам", которые могут продаваться по цене от 1 рубля. "На сегодняшний день наше законодательство позволяет продажу за 1 рубль руинированных памятников культуры. Но что-то не выстроилась очередь такие памятники приобрести, потому что условия очень жесткие: в течение семи лет приобретатель должен воссоздать памятник, согласно проекту реконструкции. Эту норму закона два года назад приняли, а теперь должны провести исследование и понять, почему нет движения, и будем это совершенствовать", - сказала Драпеко.

Третий Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) проходит с 20 по 22 апреля, в нем принимают участие порядка 1,5 тыс. человек из 50 стран мира. В 2016 году на форуме было подписано 12 инвестиционных соглашений на общую сумму более 70 млрд рублей. Также на II ЯМЭФ был разработан механизм защиты иностранных инвесторов, желающих работать в Крыму, от западных санкций. Стратегическим информационным партнером форума является информагентство ТАСС.

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Ялтинский экономический форум – 2017
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