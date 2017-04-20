В ГД предложили определить принадлежность археологических объектов на шельфе Черного моря

ЯЛТА, 20 апреля. /ТАСС/. Реставрация жилых домов - памятников архитектуры - и вопрос принадлежности подводных археологических объектов на шельфе Черного моря остаются ключевыми проблемами в сфере культурного наследия. Такое мнение высказала на круглом столе Ялтинского международного экономического форума первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко.

"Республика Крым обладает очень большим потенциалом подводной археологии. Мы столкнулись сегодня с чудовищной проблемой - граница субъекта РФ проходит по береговой границе, а все что находится на шельфе - это все чье? Мы ставим задачу перед нашим комитетом по культуре и Министерством культуры о том, что этот вопрос (принадлежности археологических объектов на шельфе - прим. ТАСС) требует немедленного разрешения", - сказала она.

Другим важным вопросом в сфере культуры, по мнению Драпеко, является реставрации домов-памятников, в которых проживают люди. "Проблема в том, что по Гражданскому кодексу собственник несет бремя содержания своей собственности и должен за свой счет проводить капитальный ремонт и реставрацию. Другой федеральный закон - 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия" говорит, что гражданин обязан сохранять в технически исправном состоянии, но не обязан его реставрировать", - сказала депутат. По ее словам, необходимо устранить возникающий люфт между средствами на капитальный ремонт дома и средствами, необходимыми на проведение реставрации.

Драпеко также отметила, что в РФ проведена всеобщая инвентаризация зданий-памятников. "Получили сведения о том, что в РФ на сегодняшний день 13 тыс. таких домов. К сожалению, из Республики Крым данных нет. Мы надеемся, что в ближайшее время в Минстрой такие сведения поступят", - добавила она.

Третьей весомой проблемой, по ее словам, стало отсутствие интереса к "руинированным памятникам", которые могут продаваться по цене от 1 рубля. "На сегодняшний день наше законодательство позволяет продажу за 1 рубль руинированных памятников культуры. Но что-то не выстроилась очередь такие памятники приобрести, потому что условия очень жесткие: в течение семи лет приобретатель должен воссоздать памятник, согласно проекту реконструкции. Эту норму закона два года назад приняли, а теперь должны провести исследование и понять, почему нет движения, и будем это совершенствовать", - сказала Драпеко.

Третий Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) проходит с 20 по 22 апреля, в нем принимают участие порядка 1,5 тыс. человек из 50 стран мира. В 2016 году на форуме было подписано 12 инвестиционных соглашений на общую сумму более 70 млрд рублей. Также на II ЯМЭФ был разработан механизм защиты иностранных инвесторов, желающих работать в Крыму, от западных санкций. Стратегическим информационным партнером форума является информагентство ТАСС.