Депутаты предложили регионам устанавливать единые требования к благоустройству поселений

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Группа депутатов-единороссов во главе с первым зампредседателя комитета Госдумы по ЖХК Александром Сидякиным и зампредом комитета Павлом Качкаевым внесли в нижнюю палату законопроект, предлагающий наделить региональные власти дополнительными полномочиями по утверждению единых требований к муниципальным правилам благоустройства поселений. Проект закона размещен в думской электронной базе данных.

"Предлагается наделить субъекты РФ полномочиями по утверждению требований к правилам благоустройства поселений (городских округов, внутригородских районов), разрабатываемым органами местного самоуправления поселений (городских округов, внутригородских районов), в том числе порядок утверждения правил благоустройства, требования к их содержанию, правила определения прилегающей территории и порядок участия собственников зданий (помещений в них), сооружений в благоустройстве прилегающих территорий", - следует из сопроводительных документов к законопроекту.

Как пояснил ТАСС один из авторов инициативы Александр Сидякин, изменения касаются приведения к единообразию правил благоустройства, которые сейчас отданы на откуп муниципалитетов. "Внутри субъекта также должны быть единые стандарты облагораживания общественных пространств, как это сделано, например, в Татарстане", - отметил первый зампред комитета по ЖКХ.

Он добавил, что инициативой предлагается также устанавливать на региональном уровне "порядок участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий".

Устранение "правовых пробелов"

По словам Сидякина, законопроект устраняет правовой пробел о привлечении к административной ответственности за парковку на газонах во дворах, ставший очень распространенной проблемой в части регулирования вопросов по благоустройству.

Депутат привел пример, что "ГИБДД не может штрафовать автовладельцев, поскольку внутридворовые проезды не являются дорогами общего пользования". "Некоторые регионы прописали штрафы в региональных КоАПах (Кодекс об административных правонарушениях РФ - прим. ТАСС), однако суды ссылаются на то, что трава на внутридворовой территории относится к охране окружающей среды и санитарно- эпидемиологического благополучия населения, - сказал парламентарий. - На наш взгляд, вред от парковки автомобилей на газонах превышает степень их влияния на качество окружающей среды".

Он также сообщил, что инициатива позволит прописать "в региональных кодексах ответственность за нарушение объектов благоустройства: поломку скамеек, других малых архитектурных форм, бордюрного камня".

Ранее на Российском инвестиционном форуме в Сочи вице- премьер РФ Дмитрий Козак рассказал, что на формирование комфортной городской среды в этом году выделяется более 20 млрд рублей по инициативе партии "Единая Россия", тема развития городской среды становится национальным проектом. В настоящее время все регионы заключили договоры с правительством, и "под эти деньги все муниципалитеты приняли свои 5-летние программы благоустройства населенных пунктов", уточнил Козак.

В декабре прошлого года в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин поставил задачу обеспечить максимальное включение граждан в реализацию данного проекта, чтобы жители городов сами выбирали, каким будет их двор.