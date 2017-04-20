Погодная аномалия в ПФО вывела из строя коммунальное хозяйство регионов

ПЕРМЬ, 20 апреля. /ТАСС/. Аномально холодная и снежная погода с температурой воздуха на 10 градусов ниже нормы установилась в Татарстане, Марий Эл, Чувашии, Мордовии, Нижегородской, Пензенской и Ульяновской областях. Это привело к массовым отключениям электроэнергии в ряде населенных пунктов, а также к отмене и значительной задержке авиарейсов и автобусных маршрутов. Как сообщили ТАСС в администрациях регионов, профильные службы переведены на круглосуточный режим работы.

Нарушилась работа аэропортов и автовокзалов

Так, в связи со сложными погодными условиями в Ульяновской области были отменены школьные автобусы в Инзенском, Базарносызганском, Барышском, Николаевском, Сурском, Вешкаймском, Майнском районах. Движение рейсовых автобусов закрыто в Майнском и Вешкаймском районах.

По данным ГИБДД Чувашии, из-за неблагоприятных погодных условий только в утренние часы было зафиксировано более 30 мелких ДТП. Также в регионе сегодня были отменены 117 междугородных автобусных рейсов и 52 межмуниципальных рейса, отправляющихся с центрального автовокзала города Чебоксары. Закрыты маршруты автобусов в Казань, Нижний Новгород, Ульяновск и Саранск. В связи с сильным ветром, порывы которого достигают 17 метров в секунду, обильным снегопадом, видимостью 1 километр и низкой облачностью задержан рейс Москва - Чебоксары - Москва.

Кроме того, 20 апреля в республике Мордовия отменили более 23 межмуниципальных и региональных рейсовых автобусов. Как сообщили на городском автовокзале, прервано сообщение с Чувашией и Ульяновской областью, отменено движение рейсовых автобусов в Рузаевку. "Мы не можем эксплуатировать дороги, которые не соответствуют требованиям безопасности из-за снега и гололедицы", - сообщил директор автовокзала города Саранска Вадим Шипов.

Работа коммунальных служб

Как сообщил на заседании министр промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области Дмитрий Вавилин, спецтехника региона вновь переоборудована для выполнения работ по зимнему содержанию дорог. При ухудшении погодных условий к работе готовы приступить порядка 100 единиц техники. Все коммунальные службы Ульяновской области переведены на круглосуточный режим работы.

Неожиданный снегопад и метель заставили и нижегородских коммунальщиков оперативно включиться в работу по уборке улиц - более 60 машин, которые занимаются противогололедной обработкой проезжей части, вышли на улицы Нижнего Новгорода. Также в приоритетном порядке от снега очищаются остановки подходы к ним. Сейчас в постоянном режиме работают более 2,8 тыс. дворников и дорожных рабочих.

Повреждение электросетей

В ночь на 20 апреля сильный ветер, перепады температур и налипание мокрого снега на провода и деревья повредили электрические сети в республике Марий Эл. В настоящий момент, по данным пресс-службы республиканского МЧС, "без электроснабжения остается 75 человек и 49 домов в Медведевском районе республики". Ранее электричество было отключено более чем у 3,8 тыс. жителей Марий Эл.

В Пензенской области снегопад оставил без электричества более 5 тыс. жителей Кузнецкого района. В результате сильного ветра и резкого снижения температуры воздуха до 2-5 градусов мороза произошло обледенение и обрывы линий электропередач. "Причиной массового отключения электроснабжения стал ледяной дождь. В 07:00 20 апреля без света остались жители десяти населенных пунктов Кузнецкого района, граничащего с Самарской областью", - рассказали ТАСС в пресс-службе "Пензаэнерго". Сейчас работу по восстановлению линий электропередач ведут более 35 энергетиков. Частично подача электричества восстановлена.

Также по данным Минэнерго России, в Татарстане более 26 тыс. человек в 41 населенном пункте остались без электроснабжения. К аварийным работам привлекались 168 человек. В настоящее время электроснабжение на территории республики полностью восстановлено.

В филиале предприятия "Ульяновские распределительные сети" в связи с погодными условиями введен режим повышенной готовности. Для оперативного устранения перебоев с электроэнергией аварийные бригады находятся на круглосуточном дежурстве на рабочих местах. По данным правительства Ульяновской области, сегодня утром отключения электроэнергии были зафиксированы в 13 населенных пунктах в Ульяновском, Барышском и Николаевском районах. Здесь также есть случаи обледенения и падения деревьев на линии электропередач. В 11 случаях проблемы устранены, в двух населенных пунктах работы завершаются.

Отмена мероприятий

В Министерстве физической культуры и спорта Ульяновской области сообщили, что в связи с обледенением дорог, по которым проходят маршруты традиционных ежегодных легкоатлетических эстафет, принято решение о переносе соревнований с 22 апреля на 6 мая.

В связи с неблагоприятными погодными условиями в мэрии Пензы также приняли решение отменить общегородской субботник, намеченный на 22 апреля. "Еще на прошлой неделе температура воздуха поднималась до плюс 11-12 градусов, люди уже собирались открывать дачный сезон. А сегодня даже дорожная техника работает на улицах города по зимней технологии. Посыпаем проезжую часть реагентами, убираем снежную кашу", - рассказали ТАСС в МУП "ПензаДормост".

Штормовое предупреждение

Согласно метеопрогонзам, в столице Мордовии снег будет идти до субботы 22 апреля. В связи с этим респубилканское управление МЧС разослало оперативное штормовое предупреждение. В ведомстве отмечают, что 20 апреля местами по республике ожидается сильный снег и метель. "Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду с порывами до 15-20 метров в секунду. Температура ночью - 6-1 градус ниже нуля; днем - минус 1-4 градуса. Видимость в осадках не превысит 3 километров. На дорогах гололедица и снежный накат", - говорится в сообщении МЧС.

Также штормовое предупреждение объявлено в Пермском крае. По данным местного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, "вечером 20 апреля и ночью 21 апреля местами по Пермскому краю ожидаются осадки, сильные порывы ветра до 20-25 метров в секунду".

"К вечеру в Перми достаточно сильно потеплеет - до плюс 10 градусов, а в районе полуночи, может быть, чуть раньше, пройдет холодный фронт, и есть вероятность, что он будет проходить с грозой и резким усилением ветра. После этого температура очень резко упадет до минус 2 градусов", - рассказал ТАСС специалист Пермского центра геоинформационных систем, кандидат географических наук Андрей Шихов.

Южные циклоны

"Для климата Приволжского округа характерно такое явление как выход из южных циклонов с огромным количеством осадков, в том числе в виде снега, именно в середине весны. Такие южные циклоны - характерное явление для апреля, но в то же время это, безусловно, аномалия. В тех регионах, где сейчас идет снег, средняя температура воздуха ниже нормы примерно на 10 градусов", - сообщил Шихов.

По его словам, южные циклоны выходят с юга, но, в то же время, затягивают холодный воздух с севера, и за счет температурных контрастов в одном и том же регионе выпадает огромное количество осадков, до месячной нормы. "Например, в Башкирии, сейчас за 20 градусов тепла, а уже на правом берегу Волги - минус 3, и идет снег", - пояснил специалист ГИС-центра.

Он также отметил, что после прохождения такого циклона, "резкого потепления ждать не приходится". "К сожалению, после этого быстрого потепления не ожидается, потому что этот циклон возник вследствие продолжительного прихода холодного воздуха на юг. Температура будет повышаться постепенно, до климатической нормы она доберется только к началу следующей недели. Дня три понадобится на то, чтобы растаял тот снег, который выпадет в ПФО сегодня", - рассказал Шихов.

По данным ГИС-центра, самые сильные снегопады в истории метеонаблюдений случаются именно весной. В последний раз такое же погодное отклонение от нормы наблюдалось в Свердловской и Челябинской областях в 2014 году, когда из- за снегопада закрывали трассы и аэропорты, а порывы ветра достигали 25 метров секунду.