Номерной фонд гостиницы на курорте "Армхи" забронирован на майские праздники на 90%

МАГАС, 20 апреля. /ТАСС/. На 90% забронирован номерной фонд гостиницы на всесезонном курорте "Армхи" на майские праздники, сообщила ТАСС директор этого находящегося в горной части Ингушетии центра отдыха Фатима Цокиева.

"Номерной фонд нашей гостиницы уже забронирован на 90% на майские праздники. В основном это жители Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов, которые полюбили наши горы и гостеприимство и решили на праздничные дни приехать и отдохнуть самим и привезти сюда своих друзей", - отметила она.

По ее словам, курорт располагает номерным фондом на 230 человек, однако на праздничные дни на курорте ожидаются до 5 тыс. отдыхающих, включая тех, кто будет приезжать на день на экскурсии.

Цокиева рассказала, что на курорте организованы до 30 экскурсионных маршрутов по горной и равнинной части республики.

"Особой популярностью у туристов пользуются экскурсия к древнему христианскому храму Тхаба-Ерды и замковому комплексу Вовнушки, а также экскурсия, включающая посещение 100-метровой Башни Согласия и мавзолея Боргакаш на равнинной части региона.

"В этом году открыты новые экскурсионные маршруты, включающие посещение затерянных водопадов в горах", - отметила Цокиева.

Зоопарк, рыбалка, иппотерапия для отдыхающих

По словам Цокиевой, в мае мы планируется открыть при курорте зоопарк, начать конные прогулки, оборудовать пруд, где отдыхающие смогут рыбачить. До конца этого года на курорте все жалеющие смогу получать и лечебно- оздоровительные процедуры (грязевые ванны, масленые процедуры, процедуры направленные на снижение веса и омоложение кожи.

"Мы уже заключаем договора с ведущими оздоровительными центрами по сотрудничеству в этой области", - отметила она.

Меню долголетия

Цокиева подчеркнула, что цены на проживание в гостинице остались на уровне прошлого года и составляют 1700 рублей. По ее утверждению, в ресторане "Эрзи" посетителем кроме ингушской кавказской, европейской, восточной кухни, чая из трав, собранных в горах и приготовленных по специальным рецептам, предлагают и меню от сторожила этих мест 120-летнего Аппаса Илиева.

"Для тех, кто хочет быть здоровым и долго жить как один из самых старейших жителей земли - Аппас Илиев мы предлагаем блюда из его повседневного рациона", - сказала она.

В прошлом году "Группа Акрополь" за строительство и запуск всесезонного оздоровительного и горнолыжного курорта "Армхи" получила диплом Всероссийской интернет-премии "Прометей-2016". Организатором премии вместе с центром развития цифровых технологий "Прометей" выступило Информационное агентство России "ТАСС".