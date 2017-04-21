Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.04:
$ 56.42
€ 60.61
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Номерной фонд гостиницы на курорте "Армхи" забронирован на майские праздники на 90%

В стране
21 апреля, 1:16 UTC+3 МАГАС МАГАС 20, апреля. /ТАСС
На праздничные дни на курорте ожидаются до 5 тыс. отдыхающих
Поделиться
Материал из 1 страницы

МАГАС, 20 апреля. /ТАСС/. На 90% забронирован номерной фонд гостиницы на всесезонном курорте "Армхи" на майские праздники, сообщила ТАСС директор этого находящегося в горной части Ингушетии центра отдыха Фатима Цокиева.

"Номерной фонд нашей гостиницы уже забронирован на 90% на майские праздники. В основном это жители Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов, которые полюбили наши горы и гостеприимство и решили на праздничные дни приехать и отдохнуть самим и привезти сюда своих друзей", - отметила она.

По ее словам, курорт располагает номерным фондом на 230 человек, однако на праздничные дни на курорте ожидаются до 5 тыс. отдыхающих, включая тех, кто будет приезжать на день на экскурсии.

Цокиева рассказала, что на курорте организованы до 30 экскурсионных маршрутов по горной и равнинной части республики.

"Особой популярностью у туристов пользуются экскурсия к древнему христианскому храму Тхаба-Ерды и замковому комплексу Вовнушки, а также экскурсия, включающая посещение 100-метровой Башни Согласия и мавзолея Боргакаш на равнинной части региона.

"В этом году открыты новые экскурсионные маршруты, включающие посещение затерянных водопадов в горах", - отметила Цокиева.

Зоопарк, рыбалка, иппотерапия для отдыхающих

По словам Цокиевой, в мае мы планируется открыть при курорте зоопарк, начать конные прогулки, оборудовать пруд, где отдыхающие смогут рыбачить. До конца этого года на курорте все жалеющие смогу получать и лечебно- оздоровительные процедуры (грязевые ванны, масленые процедуры, процедуры направленные на снижение веса и омоложение кожи.

"Мы уже заключаем договора с ведущими оздоровительными центрами по сотрудничеству в этой области", - отметила она.

Меню долголетия

Цокиева подчеркнула, что цены на проживание в гостинице остались на уровне прошлого года и составляют 1700 рублей. По ее утверждению, в ресторане "Эрзи" посетителем кроме ингушской кавказской, европейской, восточной кухни, чая из трав, собранных в горах и приготовленных по специальным рецептам, предлагают и меню от сторожила этих мест 120-летнего Аппаса Илиева.

"Для тех, кто хочет быть здоровым и долго жить как один из самых старейших жителей земли - Аппас Илиев мы предлагаем блюда из его повседневного рациона", - сказала она.

В прошлом году "Группа Акрополь" за строительство и запуск всесезонного оздоровительного и горнолыжного курорта "Армхи" получила диплом Всероссийской интернет-премии "Прометей-2016". Организатором премии вместе с центром развития цифровых технологий "Прометей" выступило Информационное агентство России "ТАСС".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Проект патрульного ледокола "Иван Папанин"
Арктический стражник: каким будет новый боевой ледокол России
Шедевры импрессионизма в Москве: от купеческих династий до Пушкинского музея
Покорители космоса: от Гагарина до наших дней
Фото
6
Археологи обнаружили шлем сарматского воина на раскопках в Краснодарском крае
8
Олюторская сельдь, сыр рокфор и мясо птицы стали хитами фестиваля "Золотая осень" в Москве
12
Крупнейший в Севастополе Инкерманский завод марочных вин отметил 55-летие
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Определились все полуфиналисты юношеского чемпионата мира по хоккею
2
Стрельба в центре Парижа. Хроника событий
3
Шульгин: четыре страны поддержали предложение России и Ирана по инциденту в Идлибе
4
Группировка ИГ взяла на себя ответственность за стрельбу в центре Парижа
5
Верховный суд РФ признал "Свидетелей Иеговы" экстремистской организацией и ликвидировал ее
6
Минобороны подтвердило гибель в Сирии российского военного советника
7
Экс-кандидат в вице-президенты США Сара Пейлин обвинила РФ в претензиях на ресурсы Аляски
Темы дня
Загрузка...
Реклама