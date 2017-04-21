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Третий панъевропейский фестивальный марафон завершился во Владивостоке

В стране
21 апреля, 7:43 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК /Корр. ТАСС, Марина Шатилова
Панъевропейский марафон проводился уже в третий раз
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ВЛАДИВОСТОК, 21 апреля. /Корр. ТАСС Марина Шатилова/. Третий Панъевропейский фестивальный марафон "От Атлантики до Тихого океана" завершился во Владивостоке. Последними пунктами двухнедельной программы, охватившей города России, Португалии, Кипра и Финляндии, стали выставка прикладного искусства и конференция "Культурный диалог Большой Европы и стран АТР", сообщили  ТАСС организаторы марафона.

"На выставке "Культурный диалог Европа-Азия" экспонируются работы мастеров декоративно-прикладного искусства - Людмилы Оболенской, Виктории Соломка и Евгении Маляревич. В экспозиции - более 80 предметов: вышивка, изделия в технике валяния, авторские куклы",- рассказали корр. ТАСС в пресс-службе Приморской картинной галереи, которая стала одной из площадок марафона.

"Символично, что Владивосток, дав старт второму марафону, в этом году становится финишной точкой для третьего. Это подтверждает факт, что наш город является самым восточным европейским городом. Международное значение региона уже бесспорно: сегодня он все активнее заявляет о себе как о центре международного сотрудничества в АТР",- прокомментировал событие председатель Законодательного Собрания Приморского края Александр Ролик.

Панъевропейский марафон проводился уже в третий раз. Первый в 2014 году был приурочен к российскому Году культуры. За неполные две недели участники Марафона побывали в Риге (культурная столица ЕС в 2014), Праге, Вене, Братиславе, Валлетте, Лондоне, Лиссабоне и финишировали в Москве. Второй, посвященный Году литературы, стартовал в мае 2015 года во Владивостоке. Его маршрут прошел прошел через Москву, Гамбург, Милан (в рамках ЭКСПО-2015), Порту, Париж (конференция в ЮНЕСКО), Монс (культурная столица ЕС в 2015) и финишировал в Перми.

Третий марафон стартовал в 7 апреля этого года в Перми с большого театрализованного представления. Далее его эстафету приняли Фатима (Португалия), Никосия (Кипр), Хельсинки (Финляндия) и Москва. В каждом из этих городов прошли конференции и выстваки.

Фестивальные марафоны проходят под патронатом Совета Федерации Федерального Собрания России, при поддержке ЮНЕСКО, ФА "Россотрудничество", МИД РФ, министерства культуры РФ и ряда российских регионов при организационном обеспечении российским парламентским "Евразийским диалогом" и его Европейским клубом.

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