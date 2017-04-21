Первая платная парковка в центре Новосибирска появится в ближайшее время

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КРАСНОЯРСК, 21 апреля. /ТАСС/. Первая платная парковка в Новосибирске появится возле железнодорожного вокзала "Новосибирск-Главный" в ближайшее время. Об этом сообщил ТАСС в кулуарах Красноярского экономического форума (КЭФ-2017) мэр Новосибирска Анатолий Локоть.
"В качестве эксперимента оформляется парковка возле вокзала "Новосибирск-Главный". В ближайшее время она заработает", - сказал Локоть.
По его словам, власти полуторамиллионного сибирского города уже закупили оборудование и намерены проанализировать работу платных парковок на примере экспериментальной. Сколько времени будет проводиться этот анализ, Локоть не уточнил.
Как ранее сообщал журналистам начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Сергей Райхман, до 2019 года в Новосибирске планируется организовать 11,5 тыс. платных парковочных мест. Общая стоимость создания в городе платных парковок составит около 700 млн рублей.
Красноярский экономический форум открылся накануне и завершится 22 апреля. Его главная тема - "Российская экономика: повестка 2017-2025".
ТАСС является стратегическим информационным партнером форума.