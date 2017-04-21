Красноярские медики будут проводить реабилитацию тяжелобольных по монгольским методикам

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КРАСНОЯРСК, 21 апреля. /ТАСС/. Традиционная монгольская медицина будет использоваться в больницах Красноярского края при реабилитации перенесших инсульты, серьезно пострадавших в ДТП и других тяжелобольных людей, сообщил ТАСС гендиректор Федерального сибирского научно- клинического центра ФМБА России Борис Баранкин.
"Монгольская традиционная медицина на первый взгляд очень похожа на китайскую и тибетскую, но в корне отличается от них. Мы планируем использовать эти принципы, в частности, в реабилитации перенесших инсульты, пострадавших в ДТП, тяжелобольных людей", - сказал Баранкин в рамках Красноярского экономического форума (КЭФ-2017).
Соответствующее соглашение, предусматривающее сотрудничество в научной и медицинской деятельности, красноярские специалисты подписали с Первой центральной больницей Министерства здравоохранения Монголии.
Красноярский экономический форум открылся накануне и завершится 22 апреля. Его главная тема - "Российская экономика: повестка 2017-2025". ТАСС является стратегическим информационным партнером форума.