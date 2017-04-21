Власти Заполярья разработали порядок создания ТОР в моногородах

МУРМАНСК, 21 апреля. /ТАСС/. Власти Мурманской области разработали и утвердили порядок создания и функционирования территорий опережающего развития (ТОР) моногородов региона. Документ поможет инвесторам, желающим стать резидентом ТОР. Он содержит пошаговую технологию от подачи заявления до присвоения ему этого статуса, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"Процедура получения статуса резидента ТОР для потенциального инвестора максимально минимизирована, упрощена и прозрачна. По сути, применен принцип "одного окна" - регламентированный перечень документов инвестор предоставляет в администрацию муниципалитета и далее запускается механизм без его дополнительного привлечения", - пояснили в пресс-службе.

Быстро и прозрачно

Каждый этап получения статуса резидента ТОР для инвестора, согласно утвержденному документу, имеет конкретный срок исполнения, при этом он по возможности сокращен. Все этапы, которые проходит инвестор от момента подачи заявки в администрацию до направления сведений в Минэкономразвития России, составляют 27 рабочих дней, затем в течение 15 дней осуществляется непосредственное включение сведений в реестр. Таким образом, общий срок получения статуса резидента составляет всего 42 рабочих дня.

Кроме того, порядком определен алгоритм взаимодействия монопрофильных муниципальных образований и региональных органов власти по подготовке заявки на создание ТОР и подаче ее на рассмотрение в соответствующую комиссию при Минэкономразвития РФ.

Первый опыт

Мурманская область вошла в первую двадцатку регионов, где принято решение о создании территории опережающего развития в моногородах. Согласно постановлению правительства РФ ТОР была создана в моногороде Кировск, где расположен комбинат "Апатит" компании "Фосагро". И. о. главы администрации Кировска Сергей Свинин сообщал ТАСС, что заинтересованность в реализации проектов в моногороде при условии появления преференций, предусмотренных статусом ТОР, высказывали десятки инвесторов.

Преференции ТОР

По словам Свинина, статус ТОР предусматривает целый ряд преимуществ для ее резидентов. В первую очередь они касаются снижения обязательных отчислений. В разы снижаются социальные отчисления, налог на прибыль, могут быть полностью отменены налоги на землю и имущество. "Это дает дополнительные возможности для бизнеса, а городу - импульс к развитию", - сказал он.

При этом резиденты, рассчитывающие на получение преференций, со своей стороны должны выполнить несколько условий. Так, инвестиции в проект должны составлять не меньше 5 млн рублей в первый год, предполагать создание не менее 20 рабочих мест. Еще одно ограничение - проект не должен быть уже действующим, речь идет только о новых. Однако, как отметил представитель городских властей, среди действующих предпринимателей есть те, которые хотели бы войти в число резидентов, поэтому город намерен выйти с инициативой внесения изменений в перечень условий для резидентов, чтобы расширить их список.

В целом концепция развития Кировска предусматривает два направления - создание туристско-рекреационного кластера и сервисного центра по обслуживанию горнодобывающей техники.

Как ранее сообщала ТАСС губернатор Мурманской области Марина Ковтун, еще несколько моногородов региона готовят заявки на создание ТОР. Наиболее подготовлены к этому Мончегорск, где находится Кольская ГМК "Норникеля", и Ковдор, где действует Ковдорский ГОК "Еврохима".