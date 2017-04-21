Власти Заполярья разработали порядок создания ТОР в моногородах

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МУРМАНСК, 21 апреля. /ТАСС/. Власти Мурманской области разработали и утвердили порядок создания и функционирования территорий опережающего развития (ТОР) моногородов региона. Документ поможет инвесторам, желающим стать резидентом ТОР. Он содержит пошаговую технологию от подачи заявления до присвоения ему этого статуса, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
"Процедура получения статуса резидента ТОР для потенциального инвестора максимально минимизирована, упрощена и прозрачна. По сути, применен принцип "одного окна" - регламентированный перечень документов инвестор предоставляет в администрацию муниципалитета и далее запускается механизм без его дополнительного привлечения", - пояснили в пресс-службе.
Каждый этап получения статуса резидента ТОР для инвестора, согласно утвержденному документу, имеет конкретный срок исполнения, при этом он по возможности сокращен. Все этапы, которые проходит инвестор от момента подачи заявки в администрацию до направления сведений в Минэкономразвития России, составляют 27 рабочих дней, затем в течение 15 дней осуществляется непосредственное включение сведений в реестр. Таким образом, общий срок получения статуса резидента составляет всего 42 рабочих дня.
Кроме того, порядком определен алгоритм взаимодействия монопрофильных муниципальных образований и региональных органов власти по подготовке заявки на создание ТОР и подаче ее на рассмотрение в соответствующую комиссию при Минэкономразвития РФ.
Мурманская область вошла в первую двадцатку регионов, где принято решение о создании территории опережающего развития в моногородах. Согласно постановлению правительства РФ ТОР была создана в моногороде Кировск, где расположен комбинат "Апатит" компании "Фосагро". И. о. главы администрации Кировска Сергей Свинин сообщал ТАСС, что заинтересованность в реализации проектов в моногороде при условии появления преференций, предусмотренных статусом ТОР, высказывали десятки инвесторов.
По словам Свинина, статус ТОР предусматривает целый ряд преимуществ для ее резидентов. В первую очередь они касаются снижения обязательных отчислений. В разы снижаются социальные отчисления, налог на прибыль, могут быть полностью отменены налоги на землю и имущество. "Это дает дополнительные возможности для бизнеса, а городу - импульс к развитию", - сказал он.
При этом резиденты, рассчитывающие на получение преференций, со своей стороны должны выполнить несколько условий. Так, инвестиции в проект должны составлять не меньше 5 млн рублей в первый год, предполагать создание не менее 20 рабочих мест. Еще одно ограничение - проект не должен быть уже действующим, речь идет только о новых. Однако, как отметил представитель городских властей, среди действующих предпринимателей есть те, которые хотели бы войти в число резидентов, поэтому город намерен выйти с инициативой внесения изменений в перечень условий для резидентов, чтобы расширить их список.
В целом концепция развития Кировска предусматривает два направления - создание туристско-рекреационного кластера и сервисного центра по обслуживанию горнодобывающей техники.
Как ранее сообщала ТАСС губернатор Мурманской области Марина Ковтун, еще несколько моногородов региона готовят заявки на создание ТОР. Наиболее подготовлены к этому Мончегорск, где находится Кольская ГМК "Норникеля", и Ковдор, где действует Ковдорский ГОК "Еврохима".