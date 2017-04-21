Образовательный центр "Сириус" в Сочи останется единственным в стране

КРАСНОЯРСК, 21 апреля. /ТАСС/. Образовательный центр "Сириус" для талантливых детей, открытый в 2016 году в Сочи, останется единственным в стране, его опыт не будет тиражироваться на другие регионы РФ. Об это сообщил ТАСС в кулуарах Красноярского экономического форума директор Ассоциации инновационных регионов России (АИРР) Иван Федотов.

"Парк "Сириус" один, он находится в Сочи. Мне кажется, что открытие таких больших технологических детских парков как "Сириус" для субъектов нерентабельно и не нужно. Мне кажется, что сети "Кванториумов" (российская сеть детских технопарков - ТАСС), один из которых открылся сегодня в Красноярске, вполне достаточно для города. А "Сириус" должен быть, скорее, одним местом, куда ребята могут приезжать из разных регионов", - пояснил Федотов.

По его словам, "молодые люди не должны вариться в одном субъекте, в одном городе, они должны ездить, смотреть, обмениваться опытом, подсматривать друг у друга самое лучшее, привозить это в свои регионы и развивать". "Поэтому мне кажется, что тиражирование проекта "Сириус" не нужно", - подытожил директор АИРР.

Образовательный центр "Сириус" был открыт в 2016 году. Он объединяет талантливых педагогов и школьников из разных регионов РФ. Право на поездку сюда имеют школьники от 10 до 17 лет, которые демонстрируют выдающиеся успехи в биологии, химии, физике, математике, имеют достижения в спорте, классическом балете, музыке и живописи. Программа пребывания детей в образовательном центре бесплатная, продолжительность одной смены - три недели.

Идея создания центра для обучения и отдыха молодежной элиты России была предложена президентом РФ и поддержана Министерством образования, культуры и спорта.

Красноярский экономический форум открылся накануне и завершится 22 апреля. Его главная тема - "Российская экономика: повестка 2017-2025". ТАСС является стратегическим информационным партнером форума.