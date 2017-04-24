Дороги к ростовскому аэропорту "Платов" построят не позднее ноября

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 апреля. /ТАСС/. Две новые дороги к строящемуся аэропорту "Платов" под Ростовом-на-Дону будут возведены не позднее ноября 2017 года. Об этом сообщил журналистам губернатор Ростовской области Василий Голубев.

"У меня сомнений нет совсем - мы построим эти две дороги не позднее ноября текущего года", - сказал глава региона во время инспекционной поездки на объект. Он добавил, что рассматривается несколько вариантов доставки пассажиров по новым дорогам, в том числе специальными шатлами, которые будут ходить из разных точек города. Голубев также отметил, что в составе аэропортового комплекса откроется стоянка на 2,5 тыс. паковочных мест, где можно будет оставить автомобиль до возвращения в Ростов- на-Дону.

В пресс-службе губернатора добавили, что готовность объектов федеральной собственности, входящих в состав аэродрома, составляет 75%, в том числе взлетно-посадочной полосы - 98%, перрона и мест стоянки - 98%, рулежных дорожек - 95%, командно-диспетчерского пункта - 87%.

С начала реализации проекта объем финансирования работ из федерального бюджета составил 15,3 млрд рублей, из которых по состоянию на 1 апреля израсходовано 11,4 млрд рублей, уточнили в пресс-службе.

Вместе с Голубевым стройплощадку аэропорта "Платов" проверил специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов и министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской.

Новый аэропорт Ростова-на-Дону, который строится к чемпионату мира по футболу 2018 года, получил официальное название "Платов" в честь атамана Донского казачьего войска, героя войны 1812 года Матвея Платова. Имя аэропорту было выбрано в прошлом году в ходе народного голосования. Планируется, что аэропорт станет новым транспортным узлом международного уровня, обеспечивающим стыковку рейсов между странами Азии, СНГ и Европы.