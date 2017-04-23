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Непогода на Юге и Кавказе: в Крыму выпал снег, а во Владикавказе бушует ураган

В стране
23 апреля, 23:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, апреля. /ТАСС
Непогода привела к массовым отключениям подачи электроэнергии, задержке авиарейсов, падению деревьев и отмене футбольного матча
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МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Капризы погоды в виде сильного ветра, дождя и даже снегопада ощутили сегодня на себе жители регионов Юга России и Северного Кавказа, а также Абхазии и Южной Осетии. Непогода привела к массовым отключениям подачи электроэнергии в ряде населенных пунктов, задержке авиарейсов, падению деревьев и отмене футбольного матча, передают из регионов корреспонденты ТАСС.

Зима в конце апреля

Необычное для конца апреля явление наблюдали сегодня в Крыму: практически весь день на полуострове шел снег. Он укрыл крыши домов, деревья и уже расцветшие кусты сирени.

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В Крыму перед началом туристического сезона выпал снег

"Для конца апреля это очень редкое явление. Такого не было очень давно. Снег идет практически по всему полуострову, кроме южного берега и ряда приморских городов", - сообщила ТАСС дежурный синоптик Крымского гидрометцентра Татьяна Адрианова.

Как сообщили ТАСС в региональном главке МЧС, снегопад не повлиял на работу общественного транспорта, однако из-за непогоды дважды прерывалась работа Керченской паромной переправы. Кроме того, из-за обильного снегопада в Симферополе был отменен футбольный матч между клубами "Крымтеплица" и "КФУ-Бахчисарай", который должен был состояться в рамках 21-го тура чемпионата премьер-лиги Крымского футбольного союза (КФС).

В пресс-службе клуба корреспонденту ТАСС уточнили, что поле стадиона очищали несколько раз в течение дня, но "снегопад был таким обильным, что рабочие просто не справлялись с расчисткой поля". "Встречу отменили. Решение далее будет принимать Контрольно-дисциплинарный комитет КФС", - добавил сотрудник пресс-службы.

Тысячи человек без света

В Ростове-на-Дону шли сильные дожди, из-за которых оказались подтоплены некоторые центральные улицы. А в Сочи почти весь день свирепствовал сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду. В результате обрыва линий электропередач без света остались порядка 2,5 тыс. человек в селе Веселом Адлерского района. На данный момент подача электроснабжения возобновлена в полном объеме.

Кроме того, из-за непогоды в аэропорту Сочи были задержаны пять авиарейсов, также в экстренных службах региона сообщили о падении 14 деревьев и повреждении трех автомобилей.

А вот в Ингушетии сильный ветер разбушевался только во второй половине дня. "Сильный порывистый ветер, начавшийся с 16:00 часов мск, повредил линии электропередач и оставил без света более 20 тысяч человек", - сообщили ТАСС в главном управлении МЧС РФ по республике. Сильный ветер также повредил кровлю двух школ и частные дома.

Ураган в Осетии и в Абхазии

Ураган бушует сегодня также в Северной Осетии. Ветер сорвал кровлю с более чем 15 зданий и повалил около ста деревьев, сообщили в администрации местного самоуправления Владикавказа. По данным на 22.00 мск, более десяти сел Северной Осетии остаются без света и воды. Кроме того, из-за сильного ветра в столице региона и Пригородном районе введен режим чрезвычайной ситуации.

Также из-за ураганного ветра и схода лавин сегодня была почти полностью обесточена Южная Осетия, позже энергетики устранили повреждения линии электропередач. По разным данным, без света оставались около 70 тыс. человек.

Сильный ветер бушует и в Абхазии, где повалены десятки деревьев, снесены крыши домов, поврежден транспорт, линии электропередачи. По информации Госгидрометеослужбы, сильный ветер вызван сменой воздушных масс из-за резкого перепада давления и через несколько часов должен прекратиться.

Переменчивые прогнозы

Как сообщили ТАСС в региональных гидрометцентрах, такие капризы погоды на Юге и Кавказе вызваны вторжением холодного циклона. При этом сильный ветер и дожди ожидаются еще и завтра, в частности в Крыму и в Ростовской области. В Краснодарском крае улучшение погоды ожидают не ранее 25 апреля.

"Сейчас над территорией Краснодарского края циклон, приближается холодный фронт с северо-запада. Поэтому ненастная погода, дожди с грозами, ветер будут еще местами и завтра днем. А вот уже 26 апреля ожидаем потепление - до 15-20 градусов, без осадков", - резюмировала дежурный синоптик Краснодарского гидрометцентра Тамара Коваленко.

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