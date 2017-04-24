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Куда течет Куда: почему дети из иркутской деревни ходят в школу через реку

В стране
24 апреля, 18:31 UTC+3
Несмотря на наличие курсирующего по бездорожью автобуса и предложения департамента образования и администрации посещать другую школу, жители предпочитают, чтобы их дети перебирались через речку вброд
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Илья Имеев переносит на себе детей из деревни Батхай через речку Куда, чтобы они смогли попасть в школу
Илья Имеев переносит на себе детей из деревни Батхай через речку Куда, чтобы они смогли попасть в школу
Илья Имеев переносит на себе детей из деревни Батхай через речку Куда, чтобы они смогли попасть в школу
© Владимир Смирнов/ТАСС
Деревня Батхай в Эхирит-Балаганском районе Иркутской области
Деревня Батхай в Эхирит-Балаганском районе Иркутской области
Деревня Батхай в Эхирит-Балаганском районе Иркутской области
© Владимир Смирнов/ТАСС
Илья Имеев и дети деревни Батхай перед переправой через реку Куду обратно домой.
Илья Имеев и дети деревни Батхай перед переправой через реку Куду обратно домой
Илья Имеев и дети деревни Батхай перед переправой через реку Куду обратно домой
© Владимир Смирнов/ТАСС
© Владимир Смирнов/ТАСС
© Владимир Смирнов/ТАСС
© Владимир Смирнов/ТАСС
© Владимир Смирнов/ТАСС
© Владимир Смирнов/ТАСС
© Владимир Смирнов/ТАСС
МУП Капсальская среднеобразовательная школа им. Дахуева которую каждый день посещают дети соседней деревни Батхай
МУП Капсальская среднеобразовательная школа им. Дахуева которую каждый день посещают дети соседней деревни Батхай.
МУП Капсальская среднеобразовательная школа им. Дахуева которую каждый день посещают дети соседней деревни Батхай
© Владимир Смирнов/ТАСС
Семикласснник Илья Имеев, который является "паромщиком" и переправляет детей из деревни Батхай через реку Куда
Семикласснник Илья Имеев, который является "паромщиком" и переправляет детей из деревни Батхай через реку Куда
Семикласснник Илья Имеев, который является "паромщиком" и переправляет детей из деревни Батхай через реку Куда
© Владимир Смирнов/ТАСС
Деревня Батхай в Эхирит-Балаганском районе Иркутской области
Деревня Батхай в Эхирит-Балаганском районе Иркутской области
Деревня Батхай в Эхирит-Балаганском районе Иркутской области
© Владимир Смирнов/ТАСС
Семиклассник Илья Имеев в свободное время помогает в строительстве бани в деревне Батхай
Семиклассник Илья Имеев в свободное время помогает в строительстве бани в деревне Батхай
Семиклассник Илья Имеев в свободное время помогает в строительстве бани в деревне Батхай
© Владимир Смирнов/ТАСС
© Владимир Смирнов/ТАСС
Деревня Батхай в Эхирит-Балаганском районе Иркутской области
Деревня Батхай в Эхирит-Балаганском районе Иркутской области
Деревня Батхай в Эхирит-Балаганском районе Иркутской области
© Владимир Смирнов/ТАСС
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Илья Имеев переносит на себе детей из деревни Батхай через речку Куда, чтобы они смогли попасть в школу
© Владимир Смирнов/ТАСС
Деревня Батхай в Эхирит-Балаганском районе Иркутской области
© Владимир Смирнов/ТАСС
Илья Имеев и дети деревни Батхай перед переправой через реку Куду обратно домой
© Владимир Смирнов/ТАСС
© Владимир Смирнов/ТАСС
© Владимир Смирнов/ТАСС
© Владимир Смирнов/ТАСС
© Владимир Смирнов/ТАСС
© Владимир Смирнов/ТАСС
© Владимир Смирнов/ТАСС
МУП Капсальская среднеобразовательная школа им. Дахуева которую каждый день посещают дети соседней деревни Батхай
© Владимир Смирнов/ТАСС
Семикласснник Илья Имеев, который является "паромщиком" и переправляет детей из деревни Батхай через реку Куда
© Владимир Смирнов/ТАСС
Деревня Батхай в Эхирит-Балаганском районе Иркутской области
© Владимир Смирнов/ТАСС
Семиклассник Илья Имеев в свободное время помогает в строительстве бани в деревне Батхай
© Владимир Смирнов/ТАСС
© Владимир Смирнов/ТАСС
Деревня Батхай в Эхирит-Балаганском районе Иркутской области
© Владимир Смирнов/ТАСС

Несколько дней назад один из федеральных телеканалов показал репортаж о семикласснике из деревни Батхай в Иркутской области, который надевает болотные сапоги и переносит детей через реку, чтобы они смогли добраться до школы в соседнее село. Кадры телевизионного сюжета напомнили местным чиновникам о небольшой деревушке, мечтающей о мосте через реку Куда. Приблизит ли это строительство долгожданного моста и какова ситуация на самом деле, выяснял ТАСС.

Когда-то в деревне Батхай были свои магазин, школа, клуб и даже общественная баня (зачем он нужна была в деревне, где и так у каждого есть своя, старожилы и сами не знают). Единственное, чем обделила советская власть бурятскую деревушку, — это мост: его здесь давно ждут.

— Был один мост — подвесной пешеходный, но и тот пришел в негодность и был смыт паводком еще в 80-е. А такого, чтоб транспорт ездил, действительно не было, — уверяет коренная батхаянка Альбина Имеева.

С тех пор в реке Куда много воды утекло, Батхай опустел — осталось только 13 дворов, измельчала и сама река. Раньше добраться с одного берега на другой без лодки было никак, теперь в половодье внук Имеевых Илья в болотниках может пройти ее вброд, прихватив кого-то из соседских детей. Эта сцена, заснятая новостным телеканалом, за несколько дней стала притчей во языцех среди местных чиновников.

Информационная война

Чем недовольны местные жители, в региональном министерстве образования не понимают.

"В 2013 году Эхирит-Булагатскому району подарили школьный автобус, он делает четыре рейса в день. Единственная проблема — межсезонье, когда напрямую до Капсала не доедешь, приходится делать крюк в 50 км. Для этого школьников из Батхая предлагается перевести в села Захал или Алужино — до них порядка 10 км", — сказали ТАСС в пресс-службе областного минобра.

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Заместитель мэра Эхирит-Булагатского района Афанасий Дмитров посетовал в беседе с агентством на несговорчивость батхайцев: они не только отказались переводить детей в другую школу, но и объявили "информационную войну", пригласив журналистов.

"К чему так упираться, мы не знаем. Перевели бы детей в Захал — и школьному автобусу не нужно было столько времени тратить, чтоб проезжать 170 км в день через все поселки. А так, выходит, дети оказываются заложниками ситуации, и нас этой школой шантажируют", — считает чиновник.

На вопрос, нельзя ли просто удовлетворить просьбу местных жителей и построить мост, Дмитров отвечает уклончиво: мол, можно, но сложно.

"Это полномочия муниципальных образований первого уровня, а у Капсальского МО (в его состав входит Батхай. — Прим. ТАСС) таких денег, понятно, нет. Районный бюджет мы тратить на эти цели права не имеем. Так что пока этот вопрос откладывается", — признается районный вице-мэр.

Вопрос о том, знают ли в районной администрации о региональных программах по поддержке местных инициатив и пытались ли подать туда заявку с проектом по батхайскому мосту, оказался риторическим. Скорее, он прозвучал как предложение от представителя "четвертой власти". Обсуждая с господином Дмитровым вопрос, можно ли при всех бюджетных ограничениях все-таки построить мост за 11 млн рублей, к конкретному решению прийти так и не удалось. Возможно, при всем желании поддержать гражданскую инициативу представителю исполнительной власти чего-то недостает, поэтому на месте найти свет в бюрократическом тоннеле никак не выходит.

Раз не переезжают, значит, устраивает

В Капсале своих соседей из Батхая не очень-то жалуют, признается пожелавшая остаться неизвестной чиновница муниципальной администрации.

— Мэр им все время помогает. В 2015 году сделал проектно-сметную документацию по мосту, уже все пороги с ней оббил. Болотники, лодку деревне подарил, чтоб на ней в магазин плавали. Так они ее потеряли, представляете?

— Как это потеряли? — удивляюсь по телефону.

— Да вот так: у берега плохо, видно, привязали, вышли из магазина, а лодки и след простыл, — возмущается женщина. — По поводу моста — всю жизнь без него обходились как-то, а теперь им мост понадобился. А что детям неудобно — так берите да переезжайте в Капсал. А раз не переезжают, значит, все устраивает.

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В родной деревне Альбину Имееву и ее большую семью и правда "все устраивает": здесь жили их предки, двери в Батхае не то что не закрывают — в них в принципе не врезают замки. Отсутствие моста — единственный недостаток.

"А то, что его не было раньше, — не аргумент, чтоб не строить", — уверена Имеева.

В том, что дети, взятые ею на воспитание в семью, будут регулярно ездить на занятия в другие села, она сомневается: дороги до Захала и Алужино регулярно размывает дождями. Да и зачем ехать за 10 км, когда есть школа втрое ближе?

А пока чиновники разрабатывают для школьного автобуса обходные маршруты, в Батхай отказывается ехать скорая помощь и на час позже, чем могли бы, приезжают пожарные. Несколько лет назад в деревне сгорел один из немногочисленных домов, а Имеева сама вынуждена была стать акушеркой: приняла роды у невестки.

— Слава Богу, все обошлось, внук растет. Ходить в школу будет, конечно, в Капсал, — не унывает она.

Екатерина Слабковская

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