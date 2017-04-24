Куда течет Куда: почему дети из иркутской деревни ходят в школу через реку

Семикласснник Илья Имеев, который является "паромщиком" и переправляет детей из деревни Батхай через реку Куда © Владимир Смирнов/ТАСС

Илья Имеев переносит на себе детей из деревни Батхай через речку Куда, чтобы они смогли попасть в школу © Владимир Смирнов/ТАСС

Семикласснник Илья Имеев, который является "паромщиком" и переправляет детей из деревни Батхай через реку Куда © Владимир Смирнов/ТАСС

Илья Имеев переносит на себе детей из деревни Батхай через речку Куда, чтобы они смогли попасть в школу © Владимир Смирнов/ТАСС

Несколько дней назад один из федеральных телеканалов показал репортаж о семикласснике из деревни Батхай в Иркутской области, который надевает болотные сапоги и переносит детей через реку, чтобы они смогли добраться до школы в соседнее село. Кадры телевизионного сюжета напомнили местным чиновникам о небольшой деревушке, мечтающей о мосте через реку Куда. Приблизит ли это строительство долгожданного моста и какова ситуация на самом деле, выяснял ТАСС.

Когда-то в деревне Батхай были свои магазин, школа, клуб и даже общественная баня (зачем он нужна была в деревне, где и так у каждого есть своя, старожилы и сами не знают). Единственное, чем обделила советская власть бурятскую деревушку, — это мост: его здесь давно ждут.

— Был один мост — подвесной пешеходный, но и тот пришел в негодность и был смыт паводком еще в 80-е. А такого, чтоб транспорт ездил, действительно не было, — уверяет коренная батхаянка Альбина Имеева.

С тех пор в реке Куда много воды утекло, Батхай опустел — осталось только 13 дворов, измельчала и сама река. Раньше добраться с одного берега на другой без лодки было никак, теперь в половодье внук Имеевых Илья в болотниках может пройти ее вброд, прихватив кого-то из соседских детей. Эта сцена, заснятая новостным телеканалом, за несколько дней стала притчей во языцех среди местных чиновников.

Информационная война

Чем недовольны местные жители, в региональном министерстве образования не понимают.

"В 2013 году Эхирит-Булагатскому району подарили школьный автобус, он делает четыре рейса в день. Единственная проблема — межсезонье, когда напрямую до Капсала не доедешь, приходится делать крюк в 50 км. Для этого школьников из Батхая предлагается перевести в села Захал или Алужино — до них порядка 10 км", — сказали ТАСС в пресс-службе областного минобра.

Заместитель мэра Эхирит-Булагатского района Афанасий Дмитров посетовал в беседе с агентством на несговорчивость батхайцев: они не только отказались переводить детей в другую школу, но и объявили "информационную войну", пригласив журналистов.

"К чему так упираться, мы не знаем. Перевели бы детей в Захал — и школьному автобусу не нужно было столько времени тратить, чтоб проезжать 170 км в день через все поселки. А так, выходит, дети оказываются заложниками ситуации, и нас этой школой шантажируют", — считает чиновник.

На вопрос, нельзя ли просто удовлетворить просьбу местных жителей и построить мост, Дмитров отвечает уклончиво: мол, можно, но сложно.

"Это полномочия муниципальных образований первого уровня, а у Капсальского МО (в его состав входит Батхай. — Прим. ТАСС) таких денег, понятно, нет. Районный бюджет мы тратить на эти цели права не имеем. Так что пока этот вопрос откладывается", — признается районный вице-мэр.

Вопрос о том, знают ли в районной администрации о региональных программах по поддержке местных инициатив и пытались ли подать туда заявку с проектом по батхайскому мосту, оказался риторическим. Скорее, он прозвучал как предложение от представителя "четвертой власти". Обсуждая с господином Дмитровым вопрос, можно ли при всех бюджетных ограничениях все-таки построить мост за 11 млн рублей, к конкретному решению прийти так и не удалось. Возможно, при всем желании поддержать гражданскую инициативу представителю исполнительной власти чего-то недостает, поэтому на месте найти свет в бюрократическом тоннеле никак не выходит.

Раз не переезжают, значит, устраивает

В Капсале своих соседей из Батхая не очень-то жалуют, признается пожелавшая остаться неизвестной чиновница муниципальной администрации.

— Мэр им все время помогает. В 2015 году сделал проектно-сметную документацию по мосту, уже все пороги с ней оббил. Болотники, лодку деревне подарил, чтоб на ней в магазин плавали. Так они ее потеряли, представляете?

— Как это потеряли? — удивляюсь по телефону.

— Да вот так: у берега плохо, видно, привязали, вышли из магазина, а лодки и след простыл, — возмущается женщина. — По поводу моста — всю жизнь без него обходились как-то, а теперь им мост понадобился. А что детям неудобно — так берите да переезжайте в Капсал. А раз не переезжают, значит, все устраивает.

В родной деревне Альбину Имееву и ее большую семью и правда "все устраивает": здесь жили их предки, двери в Батхае не то что не закрывают — в них в принципе не врезают замки. Отсутствие моста — единственный недостаток.

"А то, что его не было раньше, — не аргумент, чтоб не строить", — уверена Имеева.

В том, что дети, взятые ею на воспитание в семью, будут регулярно ездить на занятия в другие села, она сомневается: дороги до Захала и Алужино регулярно размывает дождями. Да и зачем ехать за 10 км, когда есть школа втрое ближе?

А пока чиновники разрабатывают для школьного автобуса обходные маршруты, в Батхай отказывается ехать скорая помощь и на час позже, чем могли бы, приезжают пожарные. Несколько лет назад в деревне сгорел один из немногочисленных домов, а Имеева сама вынуждена была стать акушеркой: приняла роды у невестки.

— Слава Богу, все обошлось, внук растет. Ходить в школу будет, конечно, в Капсал, — не унывает она.

Екатерина Слабковская