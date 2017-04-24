Саперы Северного флота готовятся спасать села Заполярья от паводка

МУРМАНСК, 24 апреля. /ТАСС/. Саперы и военные инженеры Северного флота в преддверии паводка в Мурманской области отработали на сборах методы подрыва льда на реках. Об этом сообщили в пресс-службе флота.

"На базе отдельного морского инженерного батальона Северного флота в поселке Щукозеро (Мурманская область) состоялся учебно-методический сбор военных инженеров флота по тематике ликвидации ледовых заторов на водоемах", - говорится в сообщении.

В сборах приняли участие более 100 человек: военные инженеры подразделений мотострелковых соединений, бригады морской пехоты и саперы отрядов специального назначения по борьбе с подводными диверсантами подводных сил Северного флота.

Учения продлились несколько дней. За это время саперы отработали подготовку к разрушению фрагмента капитального сооружения, а также подорвали лед на водоеме. Также военные отработали утилизацию взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны.