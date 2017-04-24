В Чечне откроют филиал Левантийского университета, в который входят два исламских вуза

ГРОЗНЫЙ, 24 апреля. /ТАСС/. Филиал Левантийского университета, в который входят два крупнейших исламских вуза "Абу Ан-Нур" и "Фатхуль-Ислам", планируется открыть в Чечне. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе главы и правительства республики по итогам официальной встречи муфтия Чечни с президентом Сирийской Арабской Республики.

"Стороны обсудили ряд важных вопросов, в которых муфтий Чечни Салах-хаджи Межиев уделил особое внимание вопросу получения дипломов российскими студентами, ранее окончившими учебу в университете и аспирантуре в Сирии. Он попросил решить проблему студентов, которые не смогли получить дипломы, на что президент Сирии Башар Асад заверил, что эту проблему обязательно решат. Что касается вопроса открытия в городе Грозном филиала исламского университета "Джамиату Биладу аш-Шам", в который входят также "Абу Ан-Нур" и "Фатхуль-Ислам", президент Сирии одобрил этот проект и дал распоряжение о подготовке указа", - отметили в пресс-службе.

В феврале 2017 года в Сирии объединились два крупнейших исламских учебных заведения страны - институты "Абу Ан-Нур" и "Аль-Фатх", на их базе был создан Левантийский университет, который будет находиться в юрисдикции министерства вакуфов и министерства просвещения Сирии. Соответствующий приказ подписал Башар Асад.

В ходе встречи президент Сирии также поблагодарил руководство Чечни за внимание и поддержку сирийского народа в трудное время. Как сообщалось ранее, фонд Ахмата Кадырова планирует построить в Сирии два приюта для сирот, рассчитанные на 500 детей, а также восстанавливает старинную мечеть Омейядов в Алеппо.

Также фонд оплатил жилье в Иордании 167 семьям беженцев из Сирии, чьи предки были уроженцами Северного Кавказа. Более 80 тонн продовольствия, около 8 тыс. наборов школьных принадлежностей и 16 тыс. игрушек были направлены населению Сирии, а для 10 тыс. сирийских беженцев в Ливане фонд закупил 80 тыс. овец, верблюдов и голов крупного рогатого скота.