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В критерии освоения "дальневосточных гектаров" включат трудозатраты и капиталовложения

В стране
25 апреля, 7:00 UTC+3 ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ /Корр. ТАСС, Елена Верещака
Критерии будут применяться через пять лет
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 апреля. /Корр. ТАСС Елена Верещака/. Правительство РФ сформировало примерный перечень критериев освоения "дальневосточных гектаров". В них, в том числе, войдут степень застройки участка и объем капиталовложений на освоение. Об этом на встрече с получателями "дальневосточных гектаров" в Петропавловске-Камчатском заявил заместитель председателя правительства РФ, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.

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"Дальневосточный гектар"
© Юрий Смитюк/ТАСС
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"Первое - это строительство, любое, строительство жилищное, или для туризма что-то строите, для производства, неважно. Или построен объект или объект незавершенного строительства, если кто-то не успеет. Объем реализации не менее 50% . Второе, использование для сельхозпроизводства - не менее 50% земли должно быть обработано от участка", - сказал Трутнев.

"Все остальные виды деятельности мы объединили так сказать по финансовому принципу - по доходам или по расходам. Хотим предложить, чтобы расходы были не менее 50 тысяч рублей за весь период освоения. А если... вы уже получаете прибыль какую-то с участка, то тоже колеблемся в интервале от 30 до 50 тысяч рублей за последний год работы проекта, за пятый год", - сказал Трутнев.

Он напомнил, что критерии будут применяться через пять лет - таков срок, отведенный законом "О дальневосточном гектаре" для того, чтобы люди, получив землю, определились с условиями ее использования и начали вести там выбранную деятельность. Если данные критерии не будут выполнены, участки не будут переданы в собственность получателям и их изымут.

Федеральный закон, предоставляющий гражданам право получить гектар земли на Дальнем Востоке, был подписан президентом России в мае 2016 года. Документ предоставляет возможность каждому россиянину на основании его заявления однократно получить в безвозмездное пользование находящийся в государственной или муниципальной собственности участок земли на Дальнем Востоке России. По данным Минвостокразвития, на данный момент через сайт надальнийвосток.рф подано более 85 тысяч заявок, более 13 тысяч участков уже отдано в пользование, еще более 72 тысяч заявок находятся на рассмотрении.

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"Дальневосточный гектар" Развитие Дальнего Востока
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