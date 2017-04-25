"Единая Россия" намерена модернизировать до конца года более 1,6 тыс. домов культуры

ОМСК, 25 апреля. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" в рамках проекта "Местный дом культуры" планирует модернизировать до конца года 1,6 тыс. домов культуры. Об этом заявила координатор проекта "Местный дом культуры", депутат Ольга Казакова

"На реализацию партпроекта "Местный дом культуры" выделено 1,4 миллиарда рублей. В рамках проекта будет модернизировано более 1,6 тыс. домов культуры из 71 региона", - сказала Казакова.

"Мы предполагаем, что до конца года объекты в рамках партпроекта будут сданы и материально-техническая база обновится", - сказала она.

По ее словам, в основном средства будут направлены на модернизацию оборудования, которое не обновлялось десятилетиями, "около 300 домов культуры будут полностью отремонтированы".

Около 700 человек принимают участие в форуме "Единой России" "Культура - национальный приоритет". Основными темами форума является доступность учреждений культуры в малых городах и на селе, создание многофункциональных культурных центров, развитие деятельности библиотек, детское образование и дополнительное образование в сфере культуры, поддержка музейной деятельности.