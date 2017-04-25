Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 25.04:
$ 56.08
€ 60.85
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Единая Россия" намерена модернизировать до конца года более 1,6 тыс. домов культуры

В стране
25 апреля, 8:46 UTC+3 ОМСК ОМСК 25, апреля. /ТАСС
В основном средства будут направлены на модернизацию оборудования, около 300 домов культуры будут полностью отремонтированы
Поделиться
Материал из 1 страницы

ОМСК, 25 апреля. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" в рамках проекта "Местный дом культуры" планирует модернизировать до конца года 1,6 тыс. домов культуры. Об этом заявила координатор проекта "Местный дом культуры", депутат Ольга Казакова

"На реализацию партпроекта "Местный дом культуры" выделено 1,4 миллиарда рублей. В рамках проекта будет модернизировано более 1,6 тыс. домов культуры из 71 региона", - сказала Казакова.

"Мы предполагаем, что до конца года объекты в рамках партпроекта будут сданы и материально-техническая база обновится", - сказала она.

По ее словам, в основном средства будут направлены на модернизацию оборудования, которое не обновлялось десятилетиями, "около 300 домов культуры будут полностью отремонтированы".

Около 700 человек принимают участие в форуме "Единой России" "Культура - национальный приоритет". Основными темами форума является доступность учреждений культуры в малых городах и на селе, создание многофункциональных культурных центров, развитие деятельности библиотек, детское образование и дополнительное образование в сфере культуры, поддержка музейной деятельности.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Поселились далеко от всех: живем тихо". Жизнь Романовых в изгнании глазами последней императрицы
Севером пойдем
Жажда жизни: феномен Игги Попа
Фото
6
Археологи обнаружили шлем сарматского воина на раскопках в Краснодарском крае
8
Олюторская сельдь, сыр рокфор и мясо птицы стали хитами фестиваля "Золотая осень" в Москве
12
Крупнейший в Севастополе Инкерманский завод марочных вин отметил 55-летие
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: США планируют сократить финансовую помощь Украине на 69%
2
AliExpress запускает в РФ доставку за один день товаров со складов внутри страны
3
Актер из сериала "Интерны" умер в Москве
4
AP: в штате Орегон убита россиянка
5
Fox: Обама запросил за речь на Уолл-стрит гонорар в размере $400 тысяч
6
В Пентагоне считают, что Ту-95 более двух лет не летали у Аляски из-за технических проблем
7
Минфин РФ объявил о начале продаж ОФЗ для населения с 26 апреля
Темы дня
Загрузка...
Реклама