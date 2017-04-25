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Патрушев раскритиковал ход строительства перинатального центра в Петрозаводске

В стране
25 апреля, 12:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, апреля. /ТАСС
Секретарь Совбеза также отметил срыв сроков работ по приведению региональных и местных автодорог в нормативное состояние, по оборудованию их техническими средствами
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МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ, председатель Госкомиссии по подготовке к празднованию 100-летия Карелии Николай Патрушев раскритиковал ход строительства перинатального центра в Петрозаводске и аэропорта Бесовец. "Из-за недостаточного контроля за подрядчиками наблюдается отставание от графиков по строительству перинатального центра в Петрозаводске, фельдшерско-акушерских пунктов, Центра культурного развития в г.Костомукше, аэропортового комплекса "Бесовец", - заявил он на заседании Госкомиссии.

Также Патрушев отметил срыв сроков работ по приведению региональных и местных автодорог в нормативное состояние, по оборудованию их техническими средствами для фиксации нарушений правил дорожного движения, по подключению социально значимых объектов к высокоскоростным каналам связи. "Сложной остается финансово-бюджетная ситуация в Карелии, - добавил он. - Расходы республиканского бюджета в два раза превышают собственные доходы. Не решена проблема государственного долга республики".

Секретарь Совбеза подчеркнул, что в этих условиях важно определить резервы дополнительных источников доходов, а также улучшить деловой и инвестиционный климат в Карелии. Он заявил о необходимости активнее использовать потенциал крупных предприятий, в том числе Онежского судостроительно-судоремонтного завода и Онежского тракторного завода.

Кроме того, Патрушев потребовал от правительства региона активизировать работу по реализации соглашений с регионами, представленными в Госкомиссии. Он отметил, что по поручению президента РФ Владимира Путина принимаются меры по выстраиванию побратимских отношений между Карелией и китайской провинцией Фуцзянь. "Это также должно придать дополнительный импульс развитию Карелии, привлечению инвестиций, решению инфраструктурных проблем", - считает глава Госкомиссии.

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