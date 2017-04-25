Жителей арктического поселка на Таймыре эвакуируют вертолетами в случае паводка

КРАСНОЯРСК, 25 апреля. /ТАСС/. Жители поселка Левинские пески, самого паводкоопасного населенного пункта на Таймыре в Красноярском крае, в случае подтопления будут эвакуированы с помощью вертолетов. Об этом сообщил замначальника управления по делам ГО и ЧС Вадим Жигульский на совещании в администрации района.

"Наиболее паводкоопасным районом на территории Таймыра является поселок Левинские пески с фактически проживающим населением 51 человек. Эвакуация жителей поселка будет производиться вертолетами Ми-8 АО "Норильск Авиа" и далее по разработанному маршруту автобусами до временного пункта размещения", - сказал Жигульский.

По его словам, из промышленных объектов в зоне затопления окажутся причалы порта в Дудинке (затопляются ежегодно) и дюкера подводных переходов газопровода Мессояха - Норильск и конденсатопровода Мессояха - Дудинка.

И.о. начальника гидротехнической службы центра диагностики Заполярного филиала "Норникеля" Тамара Матвиенко сообщила, что кромка льда на реке Енисей по состоянию на 24 апреля 2017 года находится в более чем 1,3 тыс. километров от Дудинки.

Она отметила, что затопление причалов ожидается 18-20 мая, прохождение ледохода в районе Дудинки ожидается в период с 1 по 3 июня.